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Гент – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(13 голосов)

Видеообзор поединка

Гент – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское Динамо в Бельгии сыграло свой первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с Гентом

Киевляне довольно быстро забили гол, когда после фланговой атаки Супряга оказался в нужном месте и в нужное время. Впрочем, судья матча взятие ворот изначально отменил, однако после консультации с ВАР изменил свое решение.

Впрочем, во второй иоловине тайма Гент поприжал и вполне закономерно отыгрался - Кляйндинст после углового головой вколотил мяч в сетку.

В середине второго тайма Гент остался в меньшинстве - за две желтых карточки поле покинул Безус, ну а Динамо, контролируя игру, забило и второй гол - после удара Цыганкова первым после рикошета сориентировался де Пена.

Гент – Динамо 1:2

Голы: Кляйндинст (41) - Супряга (9), де Пена (79)

Обзор матча:

Гол Супряги:

Гол Кляйндинста:

Гол де Пены:

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В статье: Динамо (Киев) Гент Владислав Супряга
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Комментарии (19)
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Neon11 (Ахтырка)
24.09.2020 в 00:30
З перемого, Динамо!!! Впевненою і красивою!
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0
0
avtoigor (Киев)
24.09.2020 в 00:17
Шахимат
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+1
0
shat (киев)
23.09.2020 в 23:53
дебилы , вместо того что бы добить этот Гент Оно тянуло время !!! Недоразвитые
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+3
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.09.2020 в 00:25
Судя по тупости, твоя мамка из да унецка
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+1
0
недалековідКиева (Біла Церква)
23.09.2020 в 23:12
Дивлячись на венгрів, розумієш- який же Суркіс бовдур.
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+1
-3
hunter_kiev (Київ)
23.09.2020 в 23:44
Уже програють угорці 3:2, виграючи по ходу гри 2:0. Комплекс Динамо. Все нормально Суркіс зробив)Хай Ребров набирається досвіду, потім пригодиться Динамо
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+1
0
hunter_kiev (Київ)
23.09.2020 в 23:48
Уже 3:3.Тим не менше
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
23.09.2020 в 23:50
Набираются. 3:3 на выезде - неплохо, Дома должны дожать
0
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.09.2020 в 00:25
Это тебе по аналам хвудбол сказали, убогое?
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+1
0
shat (киев)
23.09.2020 в 23:01
Самый слабый игрок это конечно Караваев , деградирует уже второй год , выдавливает из себя
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+1
-4
Alex Sunchez
23.09.2020 в 23:56
самый слабый игрок соорудил 1 гол, ну да, у тебя слабый ум.
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+1
0
hunter_kiev (Київ)
24.09.2020 в 00:00
Важко не погодитись з автором основного поста. Караваев явно не рівня Динамо, навіть рівня останніх років, і гра в Динамо йому явно не на користь
+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.09.2020 в 22:57
А грав би Яремчук, може й голу не було б...
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+1
-3
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Serega1111 (Киев)
23.09.2020 в 22:43
Ну вот, уже суперь-вратарь поправил ситуацию. Сборник, мля
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0
-7
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.09.2020 в 00:26
Все же получше ляпова
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
24.09.2020 в 00:30
Даже не смешно
0
0
Yugoslav (Львов)
23.09.2020 в 22:31
Вангую: Динамо и Ференцварош в одной группе ЛЧ
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+5
0
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SashaKyiv (Київ)
23.09.2020 в 22:36
хай буде так
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+4
0
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SashaKyiv (Київ)
23.09.2020 в 22:36
хай буде так!
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+3
0


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