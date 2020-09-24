Наставник Гента об ответном матче с Динамо: Знаем, как они будут играть

Вим Де Деккер, наставник бельгийского "Гента", прокомментировал предстоящий ответный поединок, который состоится 29 сентября, с киевским " Динамо " в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Мы знаем, как они будут играть дома. Видимо что наша задача усложнилась. Но было бы по дурацки не сказать, что мы едем в Киев, чтобы максимально использовать тот процент шансов, который у нас еще есть. Но мы очень усложнили задачу выхода в групповой этап ЛЧ для себя.