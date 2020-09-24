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Наставник Гента об ответном матче с Динамо: Знаем, как они будут играть
Но задачу себе усложнили
Вим Де Деккер, наставник бельгийского "Гента", прокомментировал предстоящий ответный поединок, который состоится 29 сентября, с киевским "
Мы знаем, как они будут играть дома. Видимо что наша задача усложнилась. Но было бы по дурацки не сказать, что мы едем в Киев, чтобы максимально использовать тот процент шансов, который у нас еще есть. Но мы очень усложнили задачу выхода в групповой этап ЛЧ для себя.
"Гент", рассуждает Де Деккер, не подходит под уровень Лиги чемпионов. Такой вывод тренер делает из первого поединка с киевским "Динамо".
Я видел буквально нескольких игроков на поле, которые демонстрировали игру, достойную Лиги чемпионов. Но, конечно, не все, - цитирует тренера "Гента" издание hln.be.