Следы, размытые дождем, и "помощь диаспоры". Акценты зрителя на игре Динамо с Гентом

Дежа вю – уже было. И хлещущий ливень, и Луческу с полотенцем на голове, и хэппи-энд на табло. Тогда – в Киеве с "Шахтером", сейчас – в Генте. На ум приходят странные мыслишки: нет ничего лучше плохой погоды?

А поскольку я одессит, то начинают проявляться контуры параллелей с "Черноморцем" прошлого века, для которого дождь болельщики считали "своей" погодой. Ассоциацию подкрепляет непривычная форма "Динамо": в редкую, но все же горизонтальную полосочку. При желании, напоминающая матросский "рябчик". Но это так – кстати.

Игра забудется, результат останется. А он сейчас для "Динамо" важнее всего: именно выход в группу Лиги чемпионов – стратегическая цель сезона. Что, естественно, лишний раз озвучил его тренер, которому пока не до жиру – быть бы живу в ЛЧ.

Возвращаясь же к игре, на мой взгляд, это был наименее содержательный матч Киева при Луческу из тех шести, что уже состоялись. С точки зрения зрелища. Первый тайм еще худо-бедно – по моменту в начале и в конце. Во втором, кроме победного гола, вспомнить нечего. У "Гента" же вообще заслуживал внимания лишь забитый мяч (плюс полумомент Безуса за пять минут до него).

Сложилось ощущение, что следы "динамовской" атакующей игры были размыты дождем. И удаление того же Безуса, по-хорошему, ни к чему не привело бы, не вмешайся госпожа Удача. Уж больно удачно подвернулся под удар Цыганкова Пластун – так что мяч отлетел аккурат к Де Пене.

Однако отдадим должное мастерству последнего, да и угол был не самый комфортный для результативного удара. Уругваец принял оптимальное решение, хотя кое-кто считает, что и с этой "машкой" ему повезло. Не я, во всяком случае. Но следует помнить, что мяч к нему попал таки случайно, а больше за почти целый тайм в большинстве ничего создано не было.

Что ж, имели право на осторожность, не правда ли? В любом случае, гол на 79-й минуте сделал "Динамо" абсолютным хозяином положения, и лично я для себя уже вывел его в группу.

Считаю победу заслуженной. Именно считаю, поскольку высчитал ровно три голевых момента у киевлян против единственного у соперника. А это, в моем разумении и опираясь на банальную логику, говорит о закономерности преимущества в один мяч.

Была ли вторая желтая карточка у Безуса? "Абсолютно. Там и первая темно-желтая была" - ответил мой консультант в вопросах арбитража. Хотя в целом отметил непривычно лояльное для украинских команд судейство. Румын румыну "глаз не выклюет"? Мой собеседник предпочел акцентировать на том, что Луческу уважаем в Европах.

В этом скупом на события поединке не узрел ни одной личности достаточного калибра. Методом исключения, на фоне прочих до перерыва мне более-менее запомнился Буяльский.

Наша "диаспора" в "Генте" в полном составе невольно дала обильную пищу для шуток в стиле "теории заговора". Судите сами.

В дебюте матча именно задержавшийся Пластун не оставил "вне игры" Супрягу, открывшего счет. В середине первого тайма заменился визуально бодро вышагивающий в раздевалку Яремчук (впрочем, сравнял счет как раз его сменщик). Вскоре после перерыва в течение трех минут "самоубился" Безус. И, наконец, под тот злосчастный мяч в концовке попал вновь Пластун.

Как говорится, кто чем смог, тем и помог. Совпадения? Думаю, да. Особенно это касается последнего случая, воистину несчастного для защитника, за который упрекать его стал бы разве что законченный глупец. Но как же незатейливо и лихо тасовалась колода! Теперь главное, чтобы там, в Бельгии никто лишнего не удумал…

В целом, результат вышел достаточно ожидаемым, как по мне. Ничего особенно страшного в этом "Генте" не виделось изначально. Как уже говорил ранее, он не представлялся опаснее того же АЗ. Хоть и находится в рейтинге между ним и "Динамо" почти на равном удалении. И теперь у нас все шансы на успех.

Игра же "Динамо" оставляет желать лучшего. Но даже сравнивая со столь же дождливым Суперкубком, нам следует помнить, что с тех пор кадровая ситуация команды Луческу лишь ухудшилась, тогда как значимость результата этих двух игр не идет ни в какое сравнение. Как сказал "дедушка Будулай": сегодня – результат, завтра – боеспособность, послезавтра – игра.

Глядя же на нее вчера, да еще на фоне того "Шахтера", который мы увидели во Львове, так и подмывает потереть руки в предвкушении небывалой интриги чемпионата. Не спешите с этим. Да и интрига интригой, а на каком уровне будет это соперничество – важнее. С оглядкой на Европу.

И в этом свете куда интереснее для меня будут два сегодняшних поединка. Подчеркну: не их результаты, а игра украинских команд. Сумеет ли "Колос" продемонстрировать стабильность в Европе, или в Салониках имел место случай? Насколько легко "Вольфсбург" управится с "Десной" (о большем как-то пока не мечтается)?

То, что "Гент" по зубам "Динамо", туда-сюда, читалось. Момент истины может наступить сегодня: подрос ли наш чемпионат сколько-нибудь, или это только его лидеры слабеют? Вот ей-богу, интересно…