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Севидов: В Киеве ждать чуда от Гента не приходится, Динамо будет играть с позиции силы

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Эксперт ставит на киевлян

Севидов: В Киеве ждать чуда от Гента не приходится, Динамо будет играть с позиции силы
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После первого матча плеф-офф раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" на выезде одолело "Гент" 2:1, известный украинский тренер Александр Севидов в эфире UA-Футбол спрогнозировал ход ответного поединка, который состоится во вторник 29 сентября в Киеве.

"В Европе умеют делать анализ матчей и своих ошибок, и я сомневаюсь, что в Киеве бельгийцы сразу побегут отыгрываться. Они будут играть в свой футбол.

Скоростных игроков у "Гента" не так много, так что ждать чуда от бельгийской команды не приходится. Конечно, в футболе все может за минуту перевернуться, тем более мы знаем, как одна ошибка может повлиять на наших игроков. Но Луческу опытный тренер, который в еврокубках не один пуд соли съел, он знает, как подготовить команду.

Так что я думаю, что команды будут играть спокойно, ждать свой шанс. Задел у "Динамо" есть хороший, но даже не в этом дело. Видно, что "Динамо" сильнее "Гента" и в Киеве будет играть с позиции силы, заставляя нервничать бельгийцев и допускать ошибки", - сказал Севидов.

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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев) Гент
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