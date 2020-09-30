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Голкипер Динамо подытожил 12 своих сейвов в матче с Гентом
И рассказал о матче с бельгийцами
Голкипер "
- 12 сейвов за матч. Это что-то да значит?
- Наверное то, что работа зря не проходит. Но хотелось бы меньше проблем у своих ворот.
- Какие ощущения после выхода в ЛЧ?
- Я счастлив. Но второй тайм немного смазал те эмоции, которые хотелось бы почувствовать. Эмоции положительные. В большинстве игроков это будет первая ЛЧ.
Третий забитый мяч успокоил, усталость накопилась за этот период. Но Мистер укажет нам на наши ошибки, а мы их исправим. В дальнейшем такого не будет. Получается, что все решила реализация.
Выполнили установку тренера к третьему голу. Знали, что они будут прессинговать, что будет совсем другой футбол по сравнению с первым матчем. Добились положительного результата, а потом что-то на нас повлияло. Хотелось бы сыграть лучше, но ничего - игра забудется, а результат останется.