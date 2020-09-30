Голкипер Динамо подытожил 12 своих сейвов в матче с Гентом

Голкипер " Динамо " Георгий Бущан прокомментировал победу над "Гентом" 3:0 и выход в групповой этап Лиги чемпионов.

- 12 сейвов за матч. Это что-то да значит?

- Наверное то, что работа зря не проходит. Но хотелось бы меньше проблем у своих ворот.

- Какие ощущения после выхода в ЛЧ?

- Я счастлив. Но второй тайм немного смазал те эмоции, которые хотелось бы почувствовать. Эмоции положительные. В большинстве игроков это будет первая ЛЧ.

Третий забитый мяч успокоил, усталость накопилась за этот период. Но Мистер укажет нам на наши ошибки, а мы их исправим. В дальнейшем такого не будет. Получается, что все решила реализация.

Выполнили установку тренера к третьему голу. Знали, что они будут прессинговать, что будет совсем другой футбол по сравнению с первым матчем. Добились положительного результата, а потом что-то на нас повлияло. Хотелось бы сыграть лучше, но ничего - игра забудется, а результат останется.