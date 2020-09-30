  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Голкипер Динамо подытожил 12 своих сейвов в матче с Гентом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Динамо подытожил 12 своих сейвов в матче с Гентом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И рассказал о матче с бельгийцами

Голкипер Динамо подытожил 12 своих сейвов в матче с Гентом
Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал победу над "Гентом" 3:0 и выход в групповой этап Лиги чемпионов.

- 12 сейвов за матч. Это что-то да значит?

- Наверное то, что работа зря не проходит. Но хотелось бы меньше проблем у своих ворот.

- Какие ощущения после выхода в ЛЧ?

- Я счастлив. Но второй тайм немного смазал те эмоции, которые хотелось бы почувствовать. Эмоции положительные. В большинстве игроков это будет первая ЛЧ.

Третий забитый мяч успокоил, усталость накопилась за этот период. Но Мистер укажет нам на наши ошибки, а мы их исправим. В дальнейшем такого не будет. Получается, что все решила реализация.

Выполнили установку тренера к третьему голу. Знали, что они будут прессинговать, что будет совсем другой футбол по сравнению с первым матчем. Добились положительного результата, а потом что-то на нас повлияло. Хотелось бы сыграть лучше, но ничего - игра забудется, а результат останется.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Лига чемпионов Георгий Бущан Динамо (Киев) Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...