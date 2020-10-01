Трубин: Хочется побывать на стадионах Боруссии и Аякса, особенно, если болельщики будут на трибунах

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин поделился своими ожиданиями от предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Мне хотелось бы, чтобы попались "Ливерпуль" или "Реалом" из первой корзины.

Еще "Аякс" интересен и "Боруссия" Дортмунд, если они не во второй корзине. Хотелось бы побывать на их стадионах, особенно, если болельщики будут на трибунах, хочется увидеть вживую", - сказал Трубин.

"Шахтер" находится во второй корзине вместе с "Боруссией" Дортмунд и "Аяксом", поэтому с ними не сыграет.

Напомним, что жеребьевка начнется сегодня в 18:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн процедуры.