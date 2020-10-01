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Трубин: Хочется побывать на стадионах Боруссии и Аякса, особенно, если болельщики будут на трибунах

Лига Чемпионов
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Голкипер горняков высказался о грядущей жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

Трубин: Хочется побывать на стадионах Боруссии и Аякса, особенно, если болельщики будут на трибунах
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин поделился своими ожиданиями от предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Мне хотелось бы, чтобы попались "Ливерпуль" или "Реалом" из первой корзины.

Еще "Аякс" интересен и "Боруссия" Дортмунд, если они не во второй корзине. Хотелось бы побывать на их стадионах, особенно, если болельщики будут на трибунах, хочется увидеть вживую", - сказал Трубин.

"Шахтер" находится во второй корзине вместе с "Боруссией" Дортмунд и "Аяксом", поэтому с ними не сыграет.

Напомним, что жеребьевка начнется сегодня в 18:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн процедуры.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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