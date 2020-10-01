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Ребров: Ажиотаж в Киеве мне точно не помешает

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(3 голосов)

Сергей Станиславович возвращается в Киев

Ребров: Ажиотаж в Киеве мне точно не помешает
Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в интервью "Команде №1" прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов

— Мы были готовы к тому, что нам достанутся именитые соперники, и очень рады, что в Будапешт приедут такие команды. Будем играть со всеми — и с "Динамо", и "Барселоной", и с "Ювентусом". Будем бороться.

— После выхода в групповой раунд Лиги чемпионов вы сказали, что хотели бы сыграть против "Динамо" — и вот, ваше желание стало реальностью.

— Я так не говорил — так мои слова интерпретировали журналисты. У меня спросили, что, дескать, возможна встреча с украинскими командами, на что я ответил, что хорошо знаю эти коллективы и с ними будет интересно играть. Как и с другими соперниками в Лиге чемпионов.

— Ажиотаж вокруг вашего приезда в Киеве, впрочем, неизбежен. Вам он не помешает?

— Мне — точно нет. К "Динамо" мы будем готовиться так же, как и к другим соперникам.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (1)
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Ivanamoff (Киев)
01.10.2020 в 21:44
Пусть победит сильнейший клуб. Без обид совершенно!Чисто спортивный интерес.
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