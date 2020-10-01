Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Ажиотаж в Киеве мне точно не помешает
Сергей Станиславович возвращается в Киев
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в интервью "Команде №1" прокомментировал
— Мы были готовы к тому, что нам достанутся именитые соперники, и очень рады, что в Будапешт приедут такие команды. Будем играть со всеми — и с "Динамо", и "Барселоной", и с "Ювентусом". Будем бороться.
— После выхода в групповой раунд Лиги чемпионов вы сказали, что хотели бы сыграть против "Динамо" — и вот, ваше желание стало реальностью.
— Я так не говорил — так мои слова интерпретировали журналисты. У меня спросили, что, дескать, возможна встреча с украинскими командами, на что я ответил, что хорошо знаю эти коллективы и с ними будет интересно играть. Как и с другими соперниками в Лиге чемпионов.
— Ажиотаж вокруг вашего приезда в Киеве, впрочем, неизбежен. Вам он не помешает?
— Мне — точно нет. К "Динамо" мы будем готовиться так же, как и к другим соперникам.