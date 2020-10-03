Воробей: Я бы не сказал, что Шахтер попал в группу смерти

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей в эфире ТК "Футбол" прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой " горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

"Я бы не сказал, что это группа смерти, но "Реал" и "Интер" – явные фавориты. Это команды, которые в данный момент находятся в своей оптимальной форме, поэтому "Шахтеру" будет очень сложно. От этого никуда не денешься, это два явных лидера.

Самые важные матчи будут с "Боруссией" Менхенгладбах", – сказал Воробей.