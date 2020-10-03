  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Воробей: Я бы не сказал, что Шахтер попал в группу смерти
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воробей: Я бы не сказал, что Шахтер попал в группу смерти

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но горнякам будет очень тяжело

Воробей: Я бы не сказал, что Шахтер попал в группу смерти
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей в эфире ТК "Футбол" прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

"Я бы не сказал, что это группа смерти, но "Реал" и "Интер" – явные фавориты. Это команды, которые в данный момент находятся в своей оптимальной форме, поэтому "Шахтеру" будет очень сложно. От этого никуда не денешься, это два явных лидера.

Самые важные матчи будут с "Боруссией" Менхенгладбах", – сказал Воробей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Воробей Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...