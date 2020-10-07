Малиновский и Иличич на месте. Аталанта объявила заявку на ЛЧ

Европейские клубы начинают готовиться к Лиге Чемпионов. Тренера формируют итоговые заявки на групповой этап.

"Аталанта" назвала своих 26 игроков. Украинец Руслан Малиновский оказался в списке. Помимо этого, следует отметить, что место нашлось для Йосипа Иличича, который давно не выходил на поле из-за депрессии.

Полная заяка:

Вратари: Голлини, Карнесекки, Спортьелло, Росси

Защитники: Толои, Кальдара, Паломино, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Госенс, Пиччини, Депаоли, Мохика

Полузащитники: Фройлер, де Рун, Пашалич, Пессина, Малиновский, Гомес

Нападающие: Иличич, Сапата, Мюриэль, Миранчук, Ламмерс

"Аталанта" сыграет в одной группе с "Ливерпулем", "Аяксом" и "Мидтьюланном".