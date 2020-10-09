  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо начинает продажу билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо начинает продажу билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Получили разрешение

Динамо начинает продажу билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов
Новина українською

Накануне УЕФА принял решение, что на матчах группового этапа Лиги чемпионов допускается присутствие зрителей на трибунах в ограниченном количестве.

Окончательное решение принимается в соответствии с нормами, установленными местными властями для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. ФК "Динамо" Киев в лице президента клуба Игоря Суркиса обратился к Киевскому городскому голове Виталия Кличко с просьбой рассмотреть возможность проведения матчей Лиги чемпионов в присутствии зрителей и получил положительное решение.

Руководством и соответствующими службами ФК "Динамо" (Киев) будет выполнено все требования специального медицинского протокола МЗ Украины, УАФ и УЕФА с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей. Матчи будут проводиться со строгим соблюдением карантинных ограничений.

Во вторник, 20 октября, на НСК "Олимпийский" состоится стартовый матч киевского "Динамо" в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/2021. В этот день в 19:55 «бело-синие» примут туринский "Ювентус".

Продажа билетов на этот матч начнется сегодня, 9 октября, в 11:00. Билеты можно будет приобрести исключительно онлайн на сайте Esport.in.ua.

Стоимость билетов от 150 до 1000 грн, премиум-билеты стоят 3000 и 7000 грн.

Читайте такжеДинамо и Шахтер договорились использовать одну ценовую политику в продаже билетов на матчи ЛЧ

Каждый болельщик, который придет на стадион, имеет по всему периметру стадиона носить защитную маску, прикрывающую нос и рот, соблюдать социальной дистанции не менее 1,5 м, пользоваться дезинфекторами и защитными перчатками, воздерживаться от рукопожатий, принимать пищу и напитки только на своем зрительном месте, соблюдать социальной дистанции в очередях.
Вход на «Олимпийский» для зрителей будет открыт с 2:00 до начала матча.

При входе на стадион каждый посетитель должен пройти скрининг температуры тела. В случае если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещено. Каждый владелец билета на матч при входе на стадион получит индивидуальную защитную маску от ФК «Динамо» Киев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Билеты Лига чемпионов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.10.2020 в 09:46
Ультраси вже по-барабану, А скільки квитків реалізується? 18 -23 тис?
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
09.10.2020 в 09:54
Ты уже скупил все билетики по 150грн? Ты же любишь сидеть сзади и заглядывать Бущану своему в его отверстие?)))))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...