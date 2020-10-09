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Динамо начинает продажу билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов
Получили разрешение
Накануне УЕФА принял решение, что на матчах группового этапа Лиги чемпионов допускается присутствие зрителей на трибунах в ограниченном количестве.
Окончательное решение принимается в соответствии с нормами, установленными местными властями для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. ФК "
Руководством и соответствующими службами ФК "Динамо" (Киев) будет выполнено все требования специального медицинского протокола МЗ Украины, УАФ и УЕФА с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей. Матчи будут проводиться со строгим соблюдением карантинных ограничений.
Во вторник, 20 октября, на НСК "Олимпийский" состоится стартовый матч киевского "Динамо" в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/2021. В этот день в 19:55 «бело-синие» примут туринский "Ювентус".
Продажа билетов на этот матч начнется сегодня, 9 октября, в 11:00. Билеты можно будет приобрести исключительно онлайн на сайте Esport.in.ua.
Стоимость билетов от 150 до 1000 грн, премиум-билеты стоят 3000 и 7000 грн.
Каждый болельщик, который придет на стадион, имеет по всему периметру стадиона носить защитную маску, прикрывающую нос и рот, соблюдать социальной дистанции не менее 1,5 м, пользоваться дезинфекторами и защитными перчатками, воздерживаться от рукопожатий, принимать пищу и напитки только на своем зрительном месте, соблюдать социальной дистанции в очередях.
Вход на «Олимпийский» для зрителей будет открыт с 2:00 до начала матча.
При входе на стадион каждый посетитель должен пройти скрининг температуры тела. В случае если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещено. Каждый владелец билета на матч при входе на стадион получит индивидуальную защитную маску от ФК «Динамо» Киев.
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