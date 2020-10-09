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Луческу видит Андреа Пирло на уровне с Зиданом и Гвардиолой

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Говорил с итальянскими медиа

Луческу видит Андреа Пирло на уровне с Зиданом и Гвардиолой
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о тренере "Ювентуса" Андреа Пирло.

Я знал, что Пирло станет тренером. То же можно сказать о Диего Симеоне, которого я тренировал в "Пизе".

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Я не удивлен, что Пирло начинает тренерскую карьеру в "Ювентусе". Для него это неризикований выбор, ведь клуб выбрал его и будет поддерживать. Я очень рад за него.

Он может быть таким, как Зидан и Гвардиола. Андреа был чемпионом по ходу карьеры и стать великим тренером, - цитирует Луческу Tuttosport.

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
09.10.2020 в 12:20
А чего он ещё скажет в преддверии своего фиаско!
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0
-2
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Инспектор ( )
09.10.2020 в 12:03
Что выграл Луческу в Европе? Кубок УЕФА с Шахтером в 2008/09. И больше НИ ЧЕГО. И чего с ним так носятся?
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0


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