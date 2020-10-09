Лига Чемпионов
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Луческу видит Андреа Пирло на уровне с Зиданом и Гвардиолой
Говорил с итальянскими медиа
Главный тренер "
Я знал, что Пирло станет тренером. То же можно сказать о Диего Симеоне, которого я тренировал в "Пизе".
Я не удивлен, что Пирло начинает тренерскую карьеру в "Ювентусе". Для него это неризикований выбор, ведь клуб выбрал его и будет поддерживать. Я очень рад за него.
Он может быть таким, как Зидан и Гвардиола. Андреа был чемпионом по ходу карьеры и стать великим тренером, - цитирует Луческу Tuttosport.
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
09.10.2020 в 12:20
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Инспектор ( )
09.10.2020 в 12:03
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