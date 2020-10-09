Луческу видит Андреа Пирло на уровне с Зиданом и Гвардиолой

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу поделился мнением о тренере "Ювентуса" Андреа Пирло.

Я знал, что Пирло станет тренером. То же можно сказать о Диего Симеоне, которого я тренировал в "Пизе".

Я не удивлен, что Пирло начинает тренерскую карьеру в "Ювентусе". Для него это неризикований выбор, ведь клуб выбрал его и будет поддерживать. Я очень рад за него.

Он может быть таким, как Зидан и Гвардиола. Андреа был чемпионом по ходу карьеры и стать великим тренером, - цитирует Луческу Tuttosport.