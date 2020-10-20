Хорошо ли вы помните последнее выступление Динамо на групповом этапе ЛЧ? Тест

20 октября киевское "Динамо" домашним матчем против "Ювентуса" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/21. В последний раз столичный клуб выступал на этой стадии четыре года назад - в сезоне 2016/2017 годов. Мы предлагаем вам освежить в памяти то выступление динамовцев в ЛЧ, пройдя наш тест.