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Хорошо ли вы помните последнее выступление Динамо на групповом этапе ЛЧ? Тест

Лига Чемпионов
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Сможете освежить тот сезон в памяти за три минуты

Хорошо ли вы помните последнее выступление Динамо на групповом этапе ЛЧ? Тест
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

20 октября киевское "Динамо" домашним матчем против "Ювентуса" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/21. В последний раз столичный клуб выступал на этой стадии четыре года назад - в сезоне 2016/2017 годов. Мы предлагаем вам освежить в памяти то выступление динамовцев в ЛЧ, пройдя наш тест.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
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