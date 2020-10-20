ЛЧ. Динамо - Ювентус 0:2. Поражение на недостатке класса

Лига Чемпионов. Групповой турнир. Первый тур. Группа G

Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Ювентус" 0:2

Голы: Мората 46, 84

"Динамо": Бущан, Кендзёра, Забарный, Мыколенко, Караваев (Попов 70), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Гармаш 89), Цыганков (Вербич 71), Супряга, Де Пена (Родригес 60)

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини (Демираль 19), Кьеза, Бентанкур (Артур 80), Рабио, Куадрадо, Рэмзи (Бернардески 80), Мората, Кулушевски (Дибала 56)

Предупреждения: Бентанкур 45, Куадрадо 50, Демираль 59

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Это был уникальный шанс поразить "Ювентус". Криштиану Роналду, Уэстон МакКенни и Алекс Сандро не приехали. После двух серых ничьих подряд в клубе немало нервничали, пресса жёстко критиковала. Президент Андреа Аньелли заявлял, что "весь мир против нас", спортивный директор Фабио Паратичи получил штраф за крики на арбитра со скамьи запасных. А кадровые и тактические действия тренера-дебютанта Андреа Пирло Gazzetta Dello Sport уже назвала Октябрьской Революцией. Вряд ли уважительно. В "Динамо" же как раз спокойны, уверены в себе, строят игру. Однако ещё не достроили даже для такого "Юве".

Мирча Луческу решил не рисковать с только-только выздоровевшим Поповым и остался с Мыколенко в центре обороны и Караваевым левее. На флангах атаки ожидаемо вышли Цыганков и Де Пена, более мобильные и забивные в последнее время. Пирло же, несмотря на некие сомнения, остался со схемой 3-4-1-2. На левом фланге в борьбе между правым латералем Куадрадо и крайне неопытным Фработтой выбор пал на... Кьезу. Впервые на такой позиции. Куадрадо играл справа. А под форвардами Кулушевски и Моратой играл Рэмзи, за три матча в лиге прошедший путь "блестяще-плохо-травма".

В первом тайме хозяева владели мячом даже чуть-чуть чаще. Вот только почти исключительно на своей половине. Помощь Сидорчука и Шапаренко защитникам и ещё более - высокий прессинг всего двоих - позволял им продвигаться вперёд без особых проблем. А вот центральный блок гостей уже встречал яростно, перехватывал и посылал в прорыв, обычно Кьезу. В районе 15-ой и сороковой минут у ворот Бущана было жарко. Федерико дважды прорвался и переложил на правую ногу, однажды Георгий спас, второй удар был неточным. Ближе к концовке кипер вытащил и удар пяткой Кулушевски после паса Рэмзи, также слева.

В целом, кроме этих попыток, ещё пары более банальных ударов и плохого перехвата углового (повезло с рикошетом от головы Кьеллини), Бущан чувствовал себя спокойно. Позиционные атаки "Юве", даже через тех же Кьезу и Куадрадо, были безвредными. Атаки "Динамо" были ещё более безвредными, принесли лишь три удара по воротам и безрезультатную ошибку Щесны на выходе. А вот в самом начале второго тайма Кьеза уже убрал Цыганкова в позиционной атаке и прострелил. В центре в кои-то веки оказался Рэмзи. Валлиец сыграл пяткой назад, а Бущан отбил удар Кулушевски низом прямо на Морату.

Добрые минут 20 после гола "Ювентус" не испытывал проблем, выполняя свой план. Просто держать мяч подальше от своих ворот. Кьеза докучал оппонентам, вышедший на замену Дибала также пытался держать и проходить на дриблинге. Всё это останавливалось, но без ответа. Лишь вышедший на замену Родригес пытался отвечать похоже, постепенно игра перемещалась поближе к штрафной Щесны. Впрочем, брать ему пришлось не более, чем лёгкий удар Сидорчука слёта после розыгрыша углового. Его команда играла по-староитальянски, на удержание, очень чётко. А также нашла навес Куадрадо на того же Морату.

Последние выступления "Ювентуса" в Серии А вызывали подозрения в отсутствии класса, собранности и характера у этой команды. Не говоря уж о налаженности игры в атаке. В последнем чемпион Италии не убедил и сегодня. Зато доказал, что способен собираться в нужный момент. А "Динамо" может считать, что фундамент приличного участника Лиги Чемпионов заложен. Но до приличного здания, до реального противостояния таким игрокам (даже когда они ещё не превратились в команду) далеко. Уже ясно, что этот групповой турнир послужит исключительно учебным пособием.