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ЛЧ. Динамо - Ювентус 0:2. Поражение на недостатке класса

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне начинают групповой турнир неудачно

ЛЧ. Динамо - Ювентус 0:2. Поражение на недостатке класса
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Групповой турнир. Первый тур. Группа G
Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Ювентус" 0:2
Голы: Мората 46, 84

"Динамо": Бущан, Кендзёра, Забарный, Мыколенко, Караваев (Попов 70), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Гармаш 89), Цыганков (Вербич 71), Супряга, Де Пена (Родригес 60)

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини (Демираль 19), Кьеза, Бентанкур (Артур 80), Рабио, Куадрадо, Рэмзи (Бернардески 80), Мората, Кулушевски (Дибала 56)

Предупреждения: Бентанкур 45, Куадрадо 50, Демираль 59
Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Это был уникальный шанс поразить "Ювентус". Криштиану Роналду, Уэстон МакКенни и Алекс Сандро не приехали. После двух серых ничьих подряд в клубе немало нервничали, пресса жёстко критиковала. Президент Андреа Аньелли заявлял, что "весь мир против нас", спортивный директор Фабио Паратичи получил штраф за крики на арбитра со скамьи запасных. А кадровые и тактические действия тренера-дебютанта Андреа Пирло Gazzetta Dello Sport уже назвала Октябрьской Революцией. Вряд ли уважительно. В "Динамо" же как раз спокойны, уверены в себе, строят игру. Однако ещё не достроили даже для такого "Юве".

ЛЧ. Динамо - Ювентус 0:2. Поражение на недостатке класса - изображение 1

Мирча Луческу решил не рисковать с только-только выздоровевшим Поповым и остался с Мыколенко в центре обороны и Караваевым левее. На флангах атаки ожидаемо вышли Цыганков и Де Пена, более мобильные и забивные в последнее время. Пирло же, несмотря на некие сомнения, остался со схемой 3-4-1-2. На левом фланге в борьбе между правым латералем Куадрадо и крайне неопытным Фработтой выбор пал на... Кьезу. Впервые на такой позиции. Куадрадо играл справа. А под форвардами Кулушевски и Моратой играл Рэмзи, за три матча в лиге прошедший путь "блестяще-плохо-травма".

В первом тайме хозяева владели мячом даже чуть-чуть чаще. Вот только почти исключительно на своей половине. Помощь Сидорчука и Шапаренко защитникам и ещё более - высокий прессинг всего двоих - позволял им продвигаться вперёд без особых проблем. А вот центральный блок гостей уже встречал яростно, перехватывал и посылал в прорыв, обычно Кьезу. В районе 15-ой и сороковой минут у ворот Бущана было жарко. Федерико дважды прорвался и переложил на правую ногу, однажды Георгий спас, второй удар был неточным. Ближе к концовке кипер вытащил и удар пяткой Кулушевски после паса Рэмзи, также слева.

ЛЧ. Динамо - Ювентус 0:2. Поражение на недостатке класса - изображение 2

В целом, кроме этих попыток, ещё пары более банальных ударов и плохого перехвата углового (повезло с рикошетом от головы Кьеллини), Бущан чувствовал себя спокойно. Позиционные атаки "Юве", даже через тех же Кьезу и Куадрадо, были безвредными. Атаки "Динамо" были ещё более безвредными, принесли лишь три удара по воротам и безрезультатную ошибку Щесны на выходе. А вот в самом начале второго тайма Кьеза уже убрал Цыганкова в позиционной атаке и прострелил. В центре в кои-то веки оказался Рэмзи. Валлиец сыграл пяткой назад, а Бущан отбил удар Кулушевски низом прямо на Морату.

Добрые минут 20 после гола "Ювентус" не испытывал проблем, выполняя свой план. Просто держать мяч подальше от своих ворот. Кьеза докучал оппонентам, вышедший на замену Дибала также пытался держать и проходить на дриблинге. Всё это останавливалось, но без ответа. Лишь вышедший на замену Родригес пытался отвечать похоже, постепенно игра перемещалась поближе к штрафной Щесны. Впрочем, брать ему пришлось не более, чем лёгкий удар Сидорчука слёта после розыгрыша углового. Его команда играла по-староитальянски, на удержание, очень чётко. А также нашла навес Куадрадо на того же Морату.

ЛЧ. Динамо - Ювентус 0:2. Поражение на недостатке класса - изображение 3

Последние выступления "Ювентуса" в Серии А вызывали подозрения в отсутствии класса, собранности и характера у этой команды. Не говоря уж о налаженности игры в атаке. В последнем чемпион Италии не убедил и сегодня. Зато доказал, что способен собираться в нужный момент. А "Динамо" может считать, что фундамент приличного участника Лиги Чемпионов заложен. Но до приличного здания, до реального противостояния таким игрокам (даже когда они ещё не превратились в команду) далеко. Уже ясно, что этот групповой турнир послужит исключительно учебным пособием.

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В статье: Мирча Луческу Андреа Пирло Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Альваро Мората Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (97)
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okolegko (Київ)
20.10.2020 в 23:06
Ліон зміг дрюкнути Юве у бойовому складі, а Динамо не може навіть в ослабленому. Сумно...
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+3
0
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genpet (Николаев)
20.10.2020 в 22:55
Пена сегодня разочаровал, Супряга запомнился только своими недовольными гримасами. Не рано ли звезду корчит? Ну а вообще что можно было ожидать против мирового гранда? Слава богу что по минимуму проиграли и точно дали понять, что первые места уже забронированы
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
20.10.2020 в 22:54
Хоч і очікувано, утім "Ми бажали їм кращої долі!" Як завжди італійці "відповідально" віднеслись до першого матчу і ... Дійсно потенціал гравців гостей був на багато кращим і навіть "кращий серед господарів" грів би в Ювентусі лаву. А зробити КОМАНДУ-ЗІРКУ навряд чи Лу... вдасться.
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0
0
lucky_guy
20.10.2020 в 22:43
Проиграли на ошибках, с таким Юве можно как минимум играть в ничью, но в защите должен быть порядок. И пусть Цыган уже начнет Мыколу на ЛЗ ставить, это же просто очевидно. Карававу дают установку в атаку не бежать, а что Де Пена должен там один делать не понятно. Как только вышел Попов фланг оживился и появились варианты развития атаки за счет действий Мыколенко. Супрягу тут уничтожают в комментах, не знаю понимаю, что вы от него требуете. В такой игре нужен форвард типа деревянного Луиса Адриана, который сумеет корпус поставить и за мяч зацепится. А у Супряги другие сильные стороны, которые проявить против защитников такого калибра очень сложно
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+2
-2
Kobra77 (Одесса)
20.10.2020 в 22:47
Можно подробнее про сильные стороны Супряги?
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+3
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2020 в 22:47
20 років
0
-2
lucky_guy
20.10.2020 в 23:08
Kobra77 (Одесса), скорость и умение подыграть на коротком пасе
0
0
osadob07 (жмеринка)
20.10.2020 в 22:50
ну про ничью ты погорячился
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2020 в 22:38
Quod erat demonstrandum... Останній раз з такого класу суперником грали у березні 2019 (Челсі). Вже краще.
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0
-1
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anonimus (Київ)
20.10.2020 в 22:34
Все одно молодці. Дякую.
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+6
0
osadob07 (жмеринка)
20.10.2020 в 22:34
хорошо в спорте.это урок нам,будем делать выводы,поработаем над ошибками.и так раз за разом.когда же настанет это светлое будущее.
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+1
0
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okolegko (Київ)
20.10.2020 в 22:32
Яка нестача класу, незрозуміло. Колінки тряслися у всієї команди, тому і програли. Загострень вперед майже не було, грали чомусь завжди назад, навіть програючи. ЦЗ відсутні як клас, тому і програли. Щодо тактики на поєдинок, не помилився. Але якого х...я ставити Миколенка як цз, коли Попов присутній? Після того, як всі гравці стали на свої позиції, з’явився певний креатив та загострення, до цього майже відсутній. Схоже, циган сьогодні сам себе перехитрив, як і Гвардіола у відповідальних поєдинках ЛЧ. Повний маразм
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+5
-1
Vlad21
20.10.2020 в 22:34
Ну может и так.
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
20.10.2020 в 22:43
Тактика "Відсидітися, спіймати суперника на помилці і забити" спрацьовує лише тоді, коли ти забиваєш першим. А коли першим пропускаєш... Здається, Динамо грало лише останні 5 хвилин.
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+1
0
vlotko (Броди)
20.10.2020 в 22:30
Головне не програти Мадярам і виходити у ЛЄ.
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+4
0
мы за динамо (киев)
20.10.2020 в 22:50
так і сірожа десь так само розмірковує. шоб вкдк не програти.
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0
0
Vlad21
20.10.2020 в 22:29
Досадно, что не забили хоть один мяч. Но отрицательный результат для молодых - это тоже урок. И Забарный теперь уже точно понимает, что нельзя стоять и ждать пока прилетит мяч - наверное нужно было резко пойти навстречу мячу и результат был бы другой. Но еще не вечер, наши Украинские команды еще скажут о себе. Удачи всем нашим командам. Сейчас команда Реброва выглядит достаточно не плохо против Барсы. Но уже заработали пеналь.
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+7
0
George_D (Харьков)
20.10.2020 в 22:56
Глядя на то как играет Ференц против самой Барсы, понимаешь, что легкой прогулкой матч с ними для динамовцев не будет.
Ответить
0
0
Karamba911 (Львів)
20.10.2020 в 22:27
Як на мене в цієї команди (гравці на полі та в заявці, також тренера) є світле майбутнє!!! Не здивуюсь, якщо і Гармаш себе, ще покаже) Зараз треба з такими командами як Ювентус і Барселона показати хорошу гру, і без нервів проходити Ференцварош! А далі, набравши обертів, можна в Лізі Європи вистрілити. Сьогодні Шапаренко сподобався, хлопчина не боїться йти в перед і в обіграш, ну і звичайно Миколенко (в ролі лівого оборонця)
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+5
-1
Vlad21
20.10.2020 в 22:32
Да, все еще впереди. Надежда умирает последней. И дай Бог чтобы наши Украинские команды по возможности прошли дальше или вышли в весну в ЛЕ.
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+3
0
rivnenskyi (Рівне)
20.10.2020 в 22:24
Давайте відверто - вихід в ЛЧ це вже величезне досягнення. Жереб дає реальні шанси на весну в ЛЄ. Тому не киснемо, готуємось до гри в Угорщині - там тільки позитивний результат!!!
Ответить
+4
0
недалековідКиева (Біла Церква)
20.10.2020 в 22:23
Дивлюсь на команду Реброва і розумію що третє місце буде для ДК досягненням.
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+6
-3
аалекс ( Крым)
20.10.2020 в 22:30
50 на 50
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0
-4
VAO (Луганск)
20.10.2020 в 22:23
И вообще с таким составом мне кажется многие динамоские сердца антирекорды могли бы сегодня поставить
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+2
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
20.10.2020 в 22:23
Счёт плохой, игра понравилась. Растет Динамо и это хорошо.
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+6
0
osadob07 (жмеринка)
20.10.2020 в 22:23
а когда же оно вырастит
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+2
-3
Alex.696 (Немирів)
20.10.2020 в 22:37
Коли ти навчишся писати без помилок, тоді питання задавай.
+1
0
megrivan (Курячі Лози)
20.10.2020 в 22:21
Что касается Супряги, то "мальчик-с-пальчик" Исаенко, которого отдали в "Колос", сыграл бы лучше.
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+7
0
аалекс ( Крым)
20.10.2020 в 22:29
Ну так Супрягу же на продажу готовят.
Ответить
0
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
20.10.2020 в 22:20
Эй вы бл..ди подземные . Человек принял кучу хлама после динамовских сердец и вы хотите, чтобы они всех на одной ноге обыгрывали. Бараны
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+7
-5
Footballhead (м. Чернігів)
20.10.2020 в 22:20
Іди Мессі соплі підтирай, барсук)
Ответить
+4
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
20.10.2020 в 22:31
П. Н.Х
+2
-3
megrivan (Курячі Лози)
20.10.2020 в 22:20
Возвращение Гармаша - большая радость! Теперь судья Катерина узнает о себе всю правду!
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+6
0
мы за динамо (киев)
20.10.2020 в 22:43
сидор з буяльським гру провели на прийнятному рівні , з першої хвилини і весь відведений час, а ось шапаренко яскраво розпочав, а потім його притушили. такі команди як юве це вміють робити. і миколка періодами геть зникав з поля. це і є брак досвіду гри на такому рівні. циганков для захистної моделі досить неефективний, тим більше шо контратаки в нього теж сьогодні невиходили. тому саме замість нього треба було випустити гармаша вже на весь другий тайм. у депени незаладилось з першої хвилини. вебича на його позицію вже в першій половині. середина поля та й захист в такому складі був би вдвічі сильніший.
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
20.10.2020 в 22:20
А что с сайтом? Или это только у меня?
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+3
-1
osadob07 (жмеринка)
20.10.2020 в 22:25
да,та же самая хрня
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+1
-1
miha (Нежин)
20.10.2020 в 22:19
Ювентусу проиграть не стыдно, стыдно не сделать выводы и все игры так играть.
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+5
0
Vlad21
20.10.2020 в 22:42
Луческу хитрый лис и выводы будут обязательно.
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0
0
VAO (Луганск)
20.10.2020 в 22:18
Я удивлён. Адекватные кометы на юа футбол! Думал зайду а тут как всегда. Растём что-ли. По игре - норм. Могли свои моменты реализовывать но поражение справедливое читаемое и не обидное. Игра впр понравилась. Сравнивая с прошлой ЛЕ так вообще лучшие просто. У ДК тут СВОЯ разборка за 3-е место будет. На ост я и не рассчитываю. ПС Ультрас - го эвей. Не мешайте своей команде с колен подниматься..
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+7
-1
мы за динамо (киев)
20.10.2020 в 22:17
з різних причин, в тч браку досвіду і класу, з гри з самого початку випадало декілька футболістів.депена найперший. будулай із замінами прогальмував. а караваєв якраз не псував гри. перебудовувати під час такого матчу захист то я взагалі вперше побачив. ну і з гармашем теж запізно. до того ж міняти потрібно було не буяльського а геть безкорисного супрягу, навіть не по позиції.якшо вже з таким юве не мати результату то з роналдо геть нічого не зловить.
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+4
0
VAO (Луганск)
20.10.2020 в 22:19
Вы серьёзно сейчас это?)
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0
-2
VAO (Луганск)
20.10.2020 в 22:21
Если честно местами показали приличную игру. А Юве мб и не в форме находится но это Юве. Как по мне - не 0-4, не опозорились да и сыграли норм. Уже хорошо
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+2
-3
pilips111 (Чернигов)
20.10.2020 в 22:17
Цыганков - игрок одного момента. Ну никак он не звезда
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+3
-3
George_D (Харьков)
20.10.2020 в 23:01
И этого момента сегодня не случилось. Не беда, главное чтобы этот момент случился в Венгрии.
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0
0
batkomaxno555 (Никополь)
20.10.2020 в 22:16
Друзья не ругайтесь... что Динамо смогло то и сделало. 2-0 счет не плохой учитывая что Ювентус команда сильная. Однозначно усиление нужно. Барселона сейчас не блещет может с ней сиграют не плохо. А так в принцыпе норм.
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+7
-1
Footballhead (м. Чернігів)
20.10.2020 в 22:15
Ну шо, Сурок? Получив по щщам від Ювентуса? А пижився як: та ми вийдемо з ґрупи, та то, та сьо... Вам з Ференцварошем боротися за щастя, бо ви ні разу не Брюґґе, де 19-річні пацани уже топові світові проспекти, а Супряга ні краплі не Де Кетеларе. В утиль це Динамо разом з Будулаєм.
Ответить
+4
-13
megrivan (Курячі Лози)
20.10.2020 в 22:17
Согласен. Вот если бы сегоня Десна игралв с Юве, она бы наваляла итальянцам... полные штны.
Ответить
+9
-4
avatar
Rezerf (Чернігів)
20.10.2020 в 22:31
Цей бот, не має ніякого відношення до Десни
+4
0
Alexs22 (Киев)
20.10.2020 в 22:17
Ты в впереди. Твоя Десна показала класс! Обтекай и не звизди.
Ответить
+5
-3
Footballhead (м. Чернігів)
20.10.2020 в 22:22
В впєрєді? В тобі корєнной кієвлянін прокинувся, чи як?)
+1
-4
Alexs22 (Киев)
20.10.2020 в 23:03
Хоч ти і пишеш українською, але ти сєпар. Чому радієшь? Укрїнський клуб програв - нема залікових балів у рейтинг. А корінний чи не корінний киянин тебе не повинно турбувати. Іди лісом. Із-за таких як ти Київ стає містом бидла, які продали свою землю і купують квартири , а потім кричать після переїзду що вони кияни і їм усі винні. Але це не тема для цього сайту.
0
0
pilips111 (Чернигов)
20.10.2020 в 22:15
Супряга надутая "звезда", вообще ничего не показал, ноль полный. Почему он, а не Родригес, который сразу оживил игру? Кензёра нулевой. Кто такой Забарвный? Две игры и в сборной?! Ему ещё учится и учится... В сборную точно рано. Один Шапаренко понравился. Бущан, хоть и отбил перед собой, но несколько раз выручил. Вообще, результат предсказуемый, но Динамо в конце понравилось. Ультрасы - бараны, вместо того, чтобы поддержать команду, занимались долбодятельством - уроды
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+5
-3
avatar
ascent (Луксор)
20.10.2020 в 22:14
почему не продали Супрягу?
Ответить
+5
-1
аалекс ( Крым)
20.10.2020 в 22:36
Цену нагоняют)))
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+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
20.10.2020 в 22:13
Грати почали тільки після 75 хвилини. Супряга - дно. Очевидно що боротьба за 3 місце, чому не зіграти сміливіше?
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+7
0
George_D (Харьков)
20.10.2020 в 22:16
Они начали смелее играть, когда перестали бояться пропустить. Потому как 0:2 или 0:3 особо разницы нет, но киевляне захотели забить. И за это респект.
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+4
0
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Кююмалайнен (Київ)
20.10.2020 в 22:12
Команда учится играть после периода стагнации с физруками и сегодня было приятно смотреть на зачатки этой игры. Ювентус со своими многомиллионными игроками особо то и не выделялся на фоне Динамо. Молодцы! Успехов в оставшихся матчах!
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+7
0
Footballhead (м. Чернігів)
20.10.2020 в 22:16
Ви уже 20 років грати вчитеся, а толку ніякого. Навчіться проходити ліквідацію.
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+2
-7
ВиктАн
20.10.2020 в 22:11
Классный футбол в исполнении ДинамоК, смотрел и получал удовольствие от игры. Молодцы, классный футбол, жаль не забили.
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+6
-2
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ascent (Луксор)
20.10.2020 в 22:16
Классный футбол? А моментов сколько создали?
Ответить
+5
-3
ВиктАн
20.10.2020 в 22:19
Ты посмотри за игрой команды в целом, кроме Супруги все на уровне. Бущану нужно перестать обивать перед собой, хотя бы в сторону.
+3
-2
avatar
Rezerf (Чернігів)
20.10.2020 в 22:26
В Італії майже всі команди так виглядають проти Юве
+2
0
George_D (Харьков)
20.10.2020 в 22:18
Не забили закономерно. Была лишь пара полумоментов. А 100% не было ни одного. Но играли хорошо, прессинговали, как всегда, не давали спокойно жить итальянцам.
Ответить
+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.10.2020 в 22:09
ну, неплохо. понравились местами успешный высокий прессинг и заряд команды. а вот своими немногочисленными моментами могли бы воспользоваться лучше. гол имени Забарного-Бущана - иллюстрация того, какую цену иногда приходится платить за рост своих футбольных талантов
Ответить
+3
-1
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Rezerf (Чернігів)
20.10.2020 в 22:07
Олдскульна італійська перемога - піймати суперника на помилках Циганков провалив гру, перший гол на його совісті. К'єза його обіграв, а навпаки хочь раз було? 20млн.???? Миколенко як тільки став ліворуч грати - пішли моменти. Це дурість, ставити його в центр. Мората - кіллер карного майданчика. .
Ответить
+11
0
Alexs22 (Киев)
20.10.2020 в 22:14
Ниже путь указал. Иди ва месте с Олексиным.Учи Десну играть. Критиков повылазило.
Ответить
+2
-7
FC Energy (Новая Каховка)
20.10.2020 в 22:16
Иди спать, дурачок. Все по делу человек написал
+3
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
20.10.2020 в 22:22
0
0
Alexs22 (Киев)
20.10.2020 в 22:23
Ссори, это сайт глючит. Писал не тебе.
+2
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
20.10.2020 в 22:24
Alexs22,
+1
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
20.10.2020 в 22:02
Слушайте, ну нельзя так раскатывать губу. Ювентус -- один из сильнейших клубов мира, ему может проиграть кто угодно, а не только команда, которая еще вчера проигрывала Колосу. Да, Супряга не Мората, а Караваев не Куадрадо, но все равно неплохо получилось, в конце даже прибавили нормально. Стыдно не было, это точно.
Ответить
+9
0
Oлeкcин (Н.)
20.10.2020 в 22:02
Даже Будулай не в состоянии слепить из г-на конфетку :)
Ответить
+7
-12
Alexs22 (Киев)
20.10.2020 в 22:12
Иди на куй! А команде Динамо терпения и удачи.
Ответить
+7
-4
Одинзавсех (Харьков)
20.10.2020 в 22:01
За игру Динамо не было стыдно. Старались, честно боролись, но класса не хватает. Забарному тяжело справляться с такими парнями как Мората, а Супряге еще рановато играть на таком уровне совсем не тянет. Замены, сделанные Мирчей во втором тайме оживили атаку, но не было хорошего последнего пасса. По моему ИМХО, Вербича и Родригеса нужно было выпускать раньше, чтобы ребята могли войти в игру. И Миколенко перевести на его место на фланг тоже нужно было бы пораньше, чтобы лучше разбегался. Но Луческу и в Шахтере, как правило, всегда делал замены поздно - это его принцип.
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+11
0
Vlad21
20.10.2020 в 22:55
Принцип отвратительный и безрезультатный.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
20.10.2020 в 22:00
Одни не могут, другие не хотят, вот и весь футбол.
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+2
-5
Joyce (Donetsk)
20.10.2020 в 22:00
Поздравляю заклятых! Забейте сегодня йух на счет: есть команда, которая смотрится вполне прилично даже на фоне Юве! Не слушайте никого. Учитывая отсутствия опыта игр в ЛЧ у половины команды, результат очень пристойный. Шаг за шагом придет уверенность. Ошибки неизбежны. Винить Забарного глупо: парень только начинает вкушать прелести большого футбола. Ударов маловато, но это Юве, который в вопросах тактики в задницу засунет кого угодно. Надеюсь, Каштру внесет свои коррективы. Такое ДК - отличный стимул для развития ШД:)
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+12
0
osadob07 (жмеринка)
20.10.2020 в 22:22
отсутствие опыта,прийдёт уверенность.ты как пионер типа близится эра светлых годов,ну и конечно мрачное прошлое.по игре,автобус в первом тайме и вдруг свершиться чудо ,это не пройдёт с юве.вы видели как навешивал квадрадо,не просто закрыв глаза и лишь бы навесить в штрафную.у киева лишь бы запихнуть мяч в штрафную.а вообще не вижу какие резервы нужны,чтобы играть на уровне
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+1
-5
Vlad21
20.10.2020 в 22:53
Если Каштру ничего не внесет и не придумает - грош ему цена в базарный день. Нам нужен как можно выше уровень наших Украинских топ команд и Динамо, и Шахтер, а остальным тянуться за ними и не бояться их.
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0
0
Dmitrich777 (Харьков)
20.10.2020 в 21:59
Луческу наверное виднее, но я не понимаю, что он в Супряге разглядел.., зачем ставит его в основе, посредственный футболист.
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+10
0
rivnenskyi (Рівне)
20.10.2020 в 22:11
Я давно про це пишу. Молодий обдарований футболіст мав би гризти землю, захисники Юве далеко не найкращі в світі. Але Супрягу не було навіть видно. Варто було продавати, поки Болонья давала хороші гроші. Зараз мене замінусують, проте я свою думку виразив.
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+10
0
аалекс ( Крым)
20.10.2020 в 22:19
Ну Кьелини очень сильный защитник, жаль, что не смогли его травмой воспользоваться.
0
-3
Acsakal (Kharkov)
20.10.2020 в 22:57
У нього класні ривки, але він не знає, що з ними робити. Йому потрібний персональний тренер.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.10.2020 в 21:59
уа-футбол, вас что, ддоснули?
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+2
-1
Норд Ост2 (Город)
20.10.2020 в 21:56
да все равно что там с динамо ,главное зенит проиграл)) не так ли?))
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+2
-7
Запорізьке Торпедо (zp)
20.10.2020 в 22:01
ну для тебя судя по всему да, а так зашквары балалаечников-ногомячистов - разве что повод для улыбки)
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+4
-2
George_D (Харьков)
20.10.2020 в 22:10
То есть если бы, к примеру, выиграли и Зенит и Динамо, то к тебя был бы траур? :)))
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+2
-1
Термит (Киев)
20.10.2020 в 21:55
Динамо не знало, что делать после первого пропущенного. До 75 минуты играли так, вроде бы счет еще 0:0, а забегали и моменты пошли только как второй пропустили.
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+4
-2
George_D (Харьков)
20.10.2020 в 22:13
Так забегали, когда стало необязательным больше внимания уделять обороне. Стало ясно, что проиграли, а значит можно попытаться хоть забить. И мне такая тактика импонирует.
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+2
0
аалекс ( Крым)
20.10.2020 в 21:48
Удав и мышь. Киевлянам спасибо, бились как могли. Разве что в первом тайме можно было сыграть посмелее.
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+10
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
20.10.2020 в 22:10
удав и мыши - это про пуйло и ватное население Крыма, типа тебя
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+3
-8
аалекс ( Крым)
20.10.2020 в 22:14
Что же ты холоп все не уймешься?
+4
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
20.10.2020 в 22:20
лол, крымский крепостной пытается кого-то обзывать холопом) мог бы уже привыкнуть, что тебя здесь будут периодически пинать, для напоминания
+3
-7
FC Energy (Новая Каховка)
20.10.2020 в 22:22
Запорожец, угомонись.
+5
-5
Footballhead (м. Чернігів)
20.10.2020 в 22:26
Не захищаю Запоріжжя, але Нова Каховка - це навіть не місто, лол)
+3
-4
FC Energy (Новая Каховка)
20.10.2020 в 22:36
Бот из Чернигова, ты вовсе не человек. Заткни свой гнилой рот.
+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
20.10.2020 в 22:49
каховка, беги жалуйся маме)
0
-1


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