Наставник Аякса: Встреча с Ливерпулем - очень серьезное испытание

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг посетил пресс-конференцию накануне игры против "Ливерпуля".

"Игра с "Ливерпулем" - серьезный вызов. Сейчас это лучшая команда мира. Если в течение двух лет вы выигрываете Лигу чемпионов и премьер-лигу, то само собой являетесь претендентом на еще один титул в Лиге чемпионов.

С настроем и подготовкой у нас все в порядке. Мы будем действовать смело. Постараемся воплотить все задуманное в жизнь.

Рады ли мы, что не сыграет Вирджил ван Дейк? Нам нужно думать о тех, кто сыграет. Будет ли "Ливерпуль" другим в его отсутствие? Нет, их принципы неизменны.

Они легко могут найти достойную замену: качественный игрок А способен без проблем заменить качественного игрока Б. Вся команда не может измениться только из-за отсутствия ван Дейка", - приводит слова тренера сайт УЕФА.

Интересный факт - в 2019-м году "Ливерпуль" и "Аякс" могли сыграть в финале Лиги Чемпионов, но голландский клуб вылетел от "Тоттенхэма" в полуфинале.