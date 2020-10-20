Нагорняк: Не думаю, что у Шахтера кто-то появится, как Забарный у Динамо

Экс-игрок " Шахтера " Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от игры донецкой команды против "Реала" в первом туре Лиги чемпионов.

– Немного насторожен, почти все футболисты "Шахтера" долгое время не тренировались, в каком они состоянии никто не понимает. Во вторых, "Реал" проиграл последнюю игру "Кадису" дома, это тоже будет для них мотивацией.

"Реал" сейчас в таком состоянии, что играет сам и дает играть другим командам. Это не тот "Реал", который был 2-3 года назад. К сожалению, и "Шахтер", хоть в последнем туре и победили "Львов", но все равно не впечатляет, как год назад.

Откровенно говоря, не знаю, чего ожидать от матча. Тяжело сказать, какой будет состав. Только тренера знают, кто в каком состоянии.

- Из-за отсутствия основных игроков, может ли появиться в команде молодой перспективный игрок, как это было с Забарным в "Динамо"?

– В "Шахтере", насколько мне известно, под составом есть несколько футболистов: Судаков, Гончарук. Судакова я хотел бы увидеть на таком уровне, но не думаю, что у "Шахтера" кто-то появится, как Забарный у "Динамо".

Забарному хоть и 18 лет, но его антропометрия, физические данные отвечают современному футболу. Судаков немного другой игрок – атакующего плана, он играет за счет своей футбольной головы. Мне хотелось бы его увидеть, это очень нестандартный игрок. Он может быть будущим "Шахтера".

- Сможет ли "Шахтер" играть в свой футбол с такими кадровыми потерями?

– Они будут пытаться, "Шахтер" не подстраивается ни под кого, но от обороны их может заставить играть "Реал". Они будут пытаться играть в свой футбол, но все зависит от того, как будет мадридский клуб диктовать свои условия.