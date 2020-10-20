ЛЧ. Брюгге с Соболем вырвал победу над Зенитом

Чемпион Бельгии "Брюгге" сегодня играл против "Зенита". Это матч первого тура ЛЧ. В составе гостей вышел Эдуард Соболь, хозяев - Ярослав Ракицкий.

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Если первый тайм прошел без голов, то во втором счет открыл Деннис Бонавентуре, поигравший в свое время в составе "Зари". Точным ударом ответил Ловрен, недавно сменивший "Ливерпуль" на "Зенит". Но последнее слово было за гостями, которые вырвали победу за пару минут до финального свистка.

"Зенит" - "Брюгге" 1:2

Гол: Ловрен 74 - Бонавентуре 63, де Кетеларе 90+3