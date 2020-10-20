  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Брюгге с Соболем вырвал победу над Зенитом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Брюгге с Соболем вырвал победу над Зенитом

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Уже в компенсированное время

ЛЧ. Брюгге с Соболем вырвал победу над Зенитом
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Бельгии "Брюгге" сегодня играл против "Зенита". Это матч первого тура ЛЧ. В составе гостей вышел Эдуард Соболь, хозяев - Ярослав Ракицкий.

Читайте такжеСоболь выйдет в старте Брюгге на матч против Зенита

Если первый тайм прошел без голов, то во втором счет открыл Деннис Бонавентуре, поигравший в свое время в составе "Зари". Точным ударом ответил Ловрен, недавно сменивший "Ливерпуль" на "Зенит". Но последнее слово было за гостями, которые вырвали победу за пару минут до финального свистка.

"Зенит" - "Брюгге" 1:2
Гол: Ловрен 74 - Бонавентуре 63, де Кетеларе 90+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Эдуард Соболь Зенит (Санкт-Петербург)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballhead (м. Чернігів)
20.10.2020 в 22:34
Брюґґе красавелли, весь склад порадував. Мата мені нагадав Меделя часів ЧС-14, коли той зривав ледь не кожну атаку. Де Кетеларе взагалі MVP матчу: пацану 19 років, а грає він на рівні топа АПЛ. Боюся перехвалити, звісно, але Чарлз сьогодні відіграв бомбово. Вітаю з перемогою, загалом.
Ответить
+2
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
20.10.2020 в 22:24
Это хорошо. Хоть какая то радость после поражения Динамо. Если и Краснодар сегодня проиграет то и день можно будет назвать удачным в футбольном плане))))
Ответить
+5
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
20.10.2020 в 22:14
бггг, улыбнули)) насколько я помню, зенит упаковали в 1ю группу при жеребьевке)
Ответить
+2
-1
aleks68
20.10.2020 в 22:13
тут некоторые ..... очень радовались успехам клубов паРАШИ и их выходу в ЛЧ. получите и распишитесь
Ответить
+4
-5
avatar
Карикатурист (Білозерське)
20.10.2020 в 22:05
Читайте свої тексти, хоча б, перед публікацією. А бельгійцям уклін за черговий доказ того, що цей кацабостанський грошовий мішок насправді - мішок лайна
Ответить
+6
-1
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
20.10.2020 в 22:03
Зенит по игре полные л.о.х.и( смотрел это убожество)
Ответить
+5
0
Daddygo (Харьков)
20.10.2020 в 22:02
мелочь, а приятно
Ответить
+6
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...