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ЛЧ. Брюгге с Соболем вырвал победу над Зенитом
Уже в компенсированное время
Чемпион Бельгии "Брюгге" сегодня играл против "Зенита". Это матч первого тура ЛЧ. В составе гостей вышел Эдуард Соболь, хозяев - Ярослав Ракицкий.
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Если первый тайм прошел без голов, то во втором счет открыл Деннис Бонавентуре, поигравший в свое время в составе "Зари". Точным ударом ответил Ловрен, недавно сменивший "Ливерпуль" на "Зенит". Но последнее слово было за гостями, которые вырвали победу за пару минут до финального свистка.
"Зенит" - "Брюгге" 1:2
Гол: Ловрен 74 - Бонавентуре 63, де Кетеларе 90+3
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Комментарии (7)
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Footballhead (м. Чернігів)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
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aleks68
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
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Daddygo (Харьков)
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