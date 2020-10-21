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SofaScore и WhoScored выставили оценки за матч Динамо - Ювентус
Самые низкие - у Супряги и Буяльского
Аналитические сайты WhoScored и SofaScore дали оценки действиям игроков в матчах первого тура группового этапа Лиги чемпионов "
Лучшую оценку получил нападающий итальянского клуба Альварото Мората. Он отметился дублем - 8,5 и 8,7 соответственно.
Лучшим в составе киевского клуба стал полузащитник Сергей Сидорчук. Его игру оценили в 7,3 и 7,2 соответственно.
29-летний украинец за матч нанес 2 удара в створ, 74 раза коснулся мяча, отдал 48 точных из 54 передач (89%), однажды обвел соперника, выиграв одну верховую дуэль и дважды отобрал мяч.
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