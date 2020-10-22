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Киевляне заработали очки в копилку опыта. Обзор матча Динамо – Ювентус. Аудиомнение #49
Ленивые гости на классе переиграли хозяев
Анализируем поединок 1-го тура Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Восторгаемся невероятным желанием Федерико Кьезы понравиться Андреа Пирло, а также констатируем, что Альваро Мората вновь обрел себя прежнего на своем месте силы (Турин). Делаем прогноз на ситуацию с центрбеками "Динамо", рассуждаем о планах киевлян на финальной трети поля, а также объясняем, почему Бущану нужно брать пример с Петра Чеха. Впечатления по остальным матчам вторника – внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
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