Киевляне заработали очки в копилку опыта. Обзор матча Динамо – Ювентус. Аудиомнение #49

Анализируем поединок 1-го тура Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Восторгаемся невероятным желанием Федерико Кьезы понравиться Андреа Пирло, а также констатируем, что Альваро Мората вновь обрел себя прежнего на своем месте силы (Турин). Делаем прогноз на ситуацию с центрбеками "Динамо", рассуждаем о планах киевлян на финальной трети поля, а также объясняем, почему Бущану нужно брать пример с Петра Чеха. Впечатления по остальным матчам вторника – внутри подкаста.