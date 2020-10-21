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Вьюнник о поединке с Реалом: В таких матчах молодёжь и должна показывать, чего ты стоишь
18-летний нападающий Шахтера может сегодня выйти на матч против Реала
18-летний форвард "
"Эмоции самые лучшие и положительные, потому что жизнь непредсказуема. Еще недавно я сидел дома и ждал, пока выздоровею, а сейчас лечу с первой командой. Мечты сбываются.
Никакой нервозности, очень уверен в себе и команде в целом, потому что надо верить в себя. Только так можно победить.
"Реал" – одна из сильнейших команд в европейском футболе, они очень сильны как в атаке, так ив обороне, но нет ничего невозможного, всех можно побеждать. Постараемся остановить "Реал" за счет слаженных действий и веры в себя.
В таких матчах молодёжь и должна показывать, чего ты стоишь, ради таких матчей и стоит играть в футбол
Тренеры настраивали команду, что нужно иметь стопроцентную концентрацию, так что летим побеждать", - сказал Вьюнник.
Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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