Вьюнник о поединке с Реалом: В таких матчах молодёжь и должна показывать, чего ты стоишь

18-летний форвард " Шахтера " Богдан Вьюнник поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Реала".

"Эмоции самые лучшие и положительные, потому что жизнь непредсказуема. Еще недавно я сидел дома и ждал, пока выздоровею, а сейчас лечу с первой командой. Мечты сбываются.

Никакой нервозности, очень уверен в себе и команде в целом, потому что надо верить в себя. Только так можно победить.

"Реал" – одна из сильнейших команд в европейском футболе, они очень сильны как в атаке, так ив обороне, но нет ничего невозможного, всех можно побеждать. Постараемся остановить "Реал" за счет слаженных действий и веры в себя.

В таких матчах молодёжь и должна показывать, чего ты стоишь, ради таких матчей и стоит играть в футбол

Тренеры настраивали команду, что нужно иметь стопроцентную концентрацию, так что летим побеждать", - сказал Вьюнник.