Трубин, Бондарь и Корниенко дебютировали в Лиге чемпионов

Три игрока "Шахтера" дебютировали в Лиге чемпионов в матче группового раунда с "Реалом".

В стартовом составе вышли дебютанты Анатолий Трубин, Валерий Бондарь и Виктор Корниенко.

В запасе "горняков" также остались Шевченко (играл только в кваолификации Лиги чепионов), Мампасси, Витао, Сиприано, Судаков, Шостак, Вьюнник и Гончарук, которые также могут дебютировать в ЛЧ в сегодняшнем матче.