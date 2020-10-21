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Трубин, Бондарь и Корниенко дебютировали в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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У горняков очень молодой состав на Реал

Трубин, Бондарь и Корниенко дебютировали в Лиге чемпионов
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Три игрока "Шахтера" дебютировали в Лиге чемпионов в матче группового раунда с "Реалом".

В стартовом составе вышли дебютанты Анатолий Трубин, Валерий Бондарь и Виктор Корниенко.

В запасе "горняков" также остались Шевченко (играл только в кваолификации Лиги чепионов), Мампасси, Витао, Сиприано, Судаков, Шостак, Вьюнник и Гончарук, которые также могут дебютировать в ЛЧ в сегодняшнем матче.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Валерий Бондарь Виктор Корниенко Анатолий Трубин
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