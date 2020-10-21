Трубин: Это не Реал создал моменты, это мы им сами подарили голы

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов над "Реалом" (3:2).

– Хочу поблагодарить тренерский штаб, что доверились. До матча было небольшое волнение, но не могу сказать, что руки тряслись. Спокойно готовился, верил в свои силы, верил в ребят. С первым касанием мяча все забыл и полностью сосредоточился на матче, моментах.

- Есть секрет, которым поделился с тобой Пятов?

– Он сказал, чтобы я играл спокойно, потому что в 19 лет – это мечта в таком возрасте играть в турнире, где собраны лучшие команды. Сказал, что все будет хорошо. Так и получилось.

- Шансов отбить удары Модрича и Винисиуса не было или мог что-то сделать?

– Не могу сказать, что не было шансов. Всегда можно сделать что-то лучше. В первом голе можно было позицию чуть по-другому занять. Во втором тоже, потому что была обрезка, нужно было раньше занять позицию. Но это мое мнение, что я помню, но нужно еще разбирать.

Сейчас нужно отдохнуть, а завтра уже со спокойной головой и душой разбирать с тренером.

- Что пошло не так в защите "Шахтера" в начале второго тайма, когда "Реал" забил дважды?

– "Реал" прибавил, начал больше атаковать. Это не они создали, это мы где-то ошиблись, недоработали. Первый гол – удар можно было заблокировать или мне лучше сыграть. Второй – это обрезка, наша ошибка. Мы им сами подарили голы. Нужно быть внимательнее и работать, работать, работать.

- После этого уверенность в себе не потеряли?

– Нет. Каждый верил до конца в победу, в своих партнеров, каждый из которых выложился сегодня на 200%. И мы победили.