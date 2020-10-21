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Винисиус: Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей
В Реале разочарованы игрой и результатом матча с Шахтером
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал
"Мы плохо сегодня сыграли. Мы все в этом виноваты, но сейчас тяжело говорить об этом.
Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать", – сказал Винисиус.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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