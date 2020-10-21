  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Винисиус: Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винисиус: Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В Реале разочарованы игрой и результатом матча с Шахтером

Винисиус: Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей
Новина українською

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал поражение от "Шахтера" (2:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

"Мы плохо сегодня сыграли. Мы все в этом виноваты, но сейчас тяжело говорить об этом.

Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать", – сказал Винисиус.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...