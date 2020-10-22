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Минус один на противостояние с Шахтером? У футболиста Интера проблемы с приводящей мышцей
"Нерадзурри" теряют игроков
Вингер миланского "Интера" Алексис Санчес был заменен в конце первого тайма из-за контрактуры правой приводящей мышцы.
По информации итальянских СМИ, Санчес не сможет выйти на поле в субботнем поединке чемпионата Италии против "Дженоа", а также пропустит встречу 2-го тура Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".
???? | REPORT MEDICO— Inter (@Inter) October 21, 2020
Alexis #Sánchez è stato sostituito al termine del primo tempo di #InterBorussia a causa di una contrattura all’adduttore destro pic.twitter.com/qNrx2Ed6Iu
Отметим, что контрактура – это ограничение пассивных движений в суставе, то есть такое состояние, при котором конечность не может быть полностью согнута или разогнута в одном или нескольких суставах.
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