Минус один на противостояние с Шахтером? У футболиста Интера проблемы с приводящей мышцей

Вингер миланского "Интера" Алексис Санчес был заменен в конце первого тайма из-за контрактуры правой приводящей мышцы.

По информации итальянских СМИ, Санчес не сможет выйти на поле в субботнем поединке чемпионата Италии против "Дженоа", а также пропустит встречу 2-го тура Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

???? | REPORT MEDICO



Alexis #Sánchez è stato sostituito al termine del primo tempo di #InterBorussia a causa di una contrattura all’adduttore destro pic.twitter.com/qNrx2Ed6Iu — Inter (@Inter) October 21, 2020

Отметим, что контрактура – это ограничение пассивных движений в суставе, то есть такое состояние, при котором конечность не может быть полностью согнута или разогнута в одном или нескольких суставах.