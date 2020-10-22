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Минус один на противостояние с Шахтером? У футболиста Интера проблемы с приводящей мышцей

Лига Чемпионов
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"Нерадзурри" теряют игроков

Минус один на противостояние с Шахтером? У футболиста Интера проблемы с приводящей мышцей
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Вингер миланского "Интера" Алексис Санчес был заменен в конце первого тайма из-за контрактуры правой приводящей мышцы.

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По информации итальянских СМИ, Санчес не сможет выйти на поле в субботнем поединке чемпионата Италии против "Дженоа", а также пропустит встречу 2-го тура Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

Отметим, что контрактура – это ограничение пассивных движений в суставе, то есть такое состояние, при котором конечность не может быть полностью согнута или разогнута в одном или нескольких суставах.

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В статье: Алексис Санчес Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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