Хочолава: Отсутствие лидеров Шахтера очень сплотило команду

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава прокомментировал победу над мадридским "Реалом" (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Очень хороший матч провели, выиграли у мирового гранда. Эмоции только положительные.

Конечно, перед игрой надеялись на положительный результат, но никто не мог подумать, что после первого тайма будем выигрывать 3:0.

Я думаю, что отсутствие наших лидеров нас очень сплотило, потому что мы понимали, что только командной игрой и только друг за друга у нас получится что-то. И так и получилось, что абсолютно все, кто был на поле, играли друг за друга. Играли до конца и терпели", - сказал Хочолава.