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Хочолава: Отсутствие лидеров Шахтера очень сплотило команду
Защитник раскрыл секрет победы над Реалом
Защитник "Шахтера" Давид Хочолава прокомментировал
"Очень хороший матч провели, выиграли у мирового гранда. Эмоции только положительные.
Конечно, перед игрой надеялись на положительный результат, но никто не мог подумать, что после первого тайма будем выигрывать 3:0.
Я думаю, что отсутствие наших лидеров нас очень сплотило, потому что мы понимали, что только командной игрой и только друг за друга у нас получится что-то. И так и получилось, что абсолютно все, кто был на поле, играли друг за друга. Играли до конца и терпели", - сказал Хочолава.
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