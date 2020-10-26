Шахтер - Интер. Состоится ли реванш за Лигу Европы?

"Шахтер" – главный ньюзмейкер первого тура Лиги Чемпионов. Ведь "Шахтеру" удалось обыграть в гостях не кого-нибудь, а сам мадридский "Реал". Причем уже после первого тайма "горняки" вели 3:0! В последний раз "Реал" пропускал три гола за тайм в Лиге Чемпионов более 15 лет назад. И не стоит забывать, что одну из главных побед в своей истории "Шахтер" добыл в тот момент, когда из-за травм и коронавируса потерял 9 игроков основы, а защита и вовсе выглядела экспериментально. Фантастика!

Коэффициенты Favbet: 4.1 – 4 – 1.85

Шахтер выйдет из группы – 2.35

Шахтер не выйдет из группы – 1.55

"Шахтер" внезапно стал лидером группы, но удержаться будет непросто. Эксперты считают, что шансы не выйти из группы по прежнему выше, нежели попасть в топ-2. И уже во вторник команда Каштру сыграет с "Интером", которому без шансов уступила несколько месяцев назад в полуфинале Лиги Европы. "Интер" выиграл 5:0 и на тот момент казалось, что играют команды принципиально разного уровня. Но победа над "Реалом" показывает, что недооценивать "Шахтер" ни в коем случае нельзя. К тому же Тайсон, Степаненко, Матвиенко, Пятов и Алан Патрик снова в строю и готовы выйти с "Интером". Все они (кроме Пятова) уже сыграли с "Ворсклой", правда, не смогли помочь взять 3 очка. "Ворскла" отстояла ничью, а у "Шахтера", похоже, не хватило эмоционального заряда после "Реала".

"Интер" в первом туре ЛЧ сыграл вничью с гладбахской "Боруссией". При том, что в конце матча проигрывал и лишь гол Лукаку на последней минуте сумел спасти ничью для миланцев.

Игры "Шахтера" в еврокубках почти всегда очень результативны. В Лиге Чемпионов горняки пропускают в 23 матчах подряд, но ведь и забивают также регулярно. Вновь попробуем поставить на "тотал больше" в матче с участием "Шахтера". Неделю назад эта ставка прошла, как, впрочем, и два месяца назад с "Интером". Проблемы "горняков" в обороне также никуда не исчезли, закрыть Лукаку будет непросто. А потому не будем изменять традиции, ставим на "тотал больше 2.5" и надеемся, что "Шахтер" вновь сумеет удивить