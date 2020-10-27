Ребров о матче с Динамо: Мои эмоции не влияют на мою работу

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с "Динамо" ответил на вопросы журналистов.

— Перед матчем с "Барселоной" журналисты спросили меня, нужно ли нам адаптироваться к игре "Барселоны". Тогда я ответил, что "Ференцварош" не был в Лиге чемпионов 25 лет, так что вам, вероятно, все-таки придется адаптироваться к своему оппоненту.

В среду мы тоже встретимся с очень сильным соперником, но, я думаю, что поскольку мы играем дома играем, то будем стараться демонстрировать нашу собственную игру, которая позволит нам доминировать на поле и победить.

Очевидно, что мои эмоции сыграют определенную роль, но в профессиональном смысле они не влияют на мою работу. Мне очень нравится готовиться к серьезным командам вроде киевского "Динамо", мы работали, чтобы сыграть такие вот престижные матчи. Мне также очень приятно, что киевское "Динамо" снова в групповом раунде Лиги чемпионов.

— Станет ли проблемой для "Динамо" отсутствие Бущана и Миколенко из-за коронавируса?

— Не знаю, насколько это проблема для киевского "Динамо", но несомненно, что у нашего оппонента есть как минимум два игрока с одинаковыми способностями на каждую позицию. На каком-то уровне всегда проблематично лишиться игрока, например, Мирто Узуни не сможет сыграть в нашем составе, но мы должны продолжать работать, несмотря ни на что.

— Каковы ваши ожидания от завтрашнего матча?

— Мои ожидания такие же, как и были перед матчем с "Барселоной" неделю назад, мы хотим показать конкурентную игру. Очки не обязательно имеют главное значение. Мы всегда хотим побеждать, но я сосредотачиваюсь не на очках, а на том, чтобы предложить максимум в каждом элементе игры. Лига чемпионов — это футбол высочайшего уровня. Принимаем соперника дома и это потребует максимальной концентрации, чего и ожидаю от своих игроков.

— В условиях достаточно плотного графика, вы по-прежнему сосредоточены только на следующем поединке?

— В голове сейчас не только следующий, но и три матча, которые нас ждут в ближайшее время, но тем не менее, мы сначала на 100 процентов подготовим игроков против киевского "Динамо". Я уверен, что это все, что у них сейчас в голове. В такой период очень важно поддерживать правильный баланс. Мы прошли сложные матчи, впереди еще более сложные матчи, и мы сможем успешно к ним подготовиться, только если сохраним равновесие.