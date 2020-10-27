Подальше от Зидана. Ман Сити заинтересован в трансфере Иско

Совсем недавно полузащитник "Реала" Иско высказал недовольство о своем положении вв клубе. Сразу пошли слухи о его возможном уходе.

По данным Todofichajes, интерес к нему проявляет "Манчестер Сити". Кандидатуру испанца лоббирует Гвардиола, который давно следит за футболистом. Его оценивают в 40 миллионов.

За "Реал" Иско играет с 2013-го года - провел 311 матчей и завоевал 16 трофеев.