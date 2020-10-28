Корниенко: Ничья с Интером - нормальный результат. Матч был очень тяжелым

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко в эфире ТК "Футбол" поделился эмоциями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Интером" (0:0).

"Думаю, вы все видели эту игру. Очень тяжелый матч. "Интер" – очень организованная команда, очень дисциплинированная, очень быстрая, скорость нереальная. Очень тяжело против таких команд играть, огромный опыт.

У нас была установка перед игрой – мы все едины, одно целое. Каждый игрок знает, что делает на поле, каждый дорабатывал. Думаю, это нормальный результат", – сказал Корниенко.

Напомним, что после двух туров "Шахтер" с четырьмя очками возглавляет свою группу.