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Ференцварош - Динамо 2:2. Не простили

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Ужасный второй тайм выдали киевляне

Ференцварош - Динамо 2:2. Не простили
UA-Футбол
Новина українською

Насколько хорошо выглядели киевляне до перерыва, ровно настолько же плохо они сыграли во второй сорокапятиминутке. Словно команды поменялись не только воротами, но и ролями. Однако необходимо понимать, что "Ференцварош" давно пользуется славой домашней команды и не проигрывает на своем поле в официальных матчах более года. Последний раз "Лудогорец" обыгрывал подопечных Реброва в Будапеште – 3:0, было это третьего октября 2019-го в Лиге Европы. "Динамо" было близко к тому, чтобы прервать эту серию, но чего-то не хватило. Давайте разберемся, чего же именно.

С первых минут команды показали боевой настрой. С высокой самоотдачей играли соперники, что иногда перерастало в грубость, чаще фолили хозяева, впрочем, и первый момент создали подопечные Реброва. Нгуен пробивал уже на седьмой минуте, Бойко среагировал.

Киевляне быстро освоились на поле будапештской арены, получалось брать мяч под свой контроль, проводить скоростные и позиционные атаки и завершать их ударами. Первый настоящий голевой момент возник после отменного паса Буяльского, черпачком Виталий закинул мяч на Караваева, который обыграл Харатина – между ног прокинул мяч, и пробил. Голкипер чудом среагировал, правда, добивать еще мог Супряга, немного не хватило ему хладнокровия.

Довольно напряженной казалась игра, чувствовался высокий градус, ответственность за результат, к счастью для "Динамо", в первом тайме больше нервничали хозяева. Начали появляться мелкие ошибки, потом более серьезные, арбитр показал две желтые игрокам "Фради", но это их не успокоило. А у "Динамо" получилось добавить – отметим, что фланги великолепно работали у "бело-синих". Первый гол пришел с правого края, когда Кендзера сделал пас в штрафную, Забарный (центрбек впервые за игру подключился к атаке) пробивал и попал в руку Харатину. Арбитр показал на точку и дал еще один "горчичник" в пассив хозяев. Цыганков реализовал одиннадцатиметровый, разведя голкипера и мяч по разным углам.

Пропущенный мяч смутил "Ференцварош", долго подопечные Реброва приходили в себя и не могли создать сколько-нибудь опасной комбинации. Пожалуй, можно отметить только удар Нгуена – выше ворот, а также несколько "холостых" рывков Зубкова. Как только показалось, что "Зеленые орлы" пришли в себя и готовы штурмовать ворота Бойко, в их ворота залетел второй мяч.

Снова с правого фланга создал неприятности для хозяев вице-чемпион Украины. Кендзера отдал удобный пас на Буяльского, который прорвался ближе к штрафной и прострелил на Де Пену. Разрядить обстановку должен был Лавренчич, капитан оказался первым на мяче, но сыграл очень неуверенно, фактически продлил пас на хавбека киевлян и Де Пена в одно касание переправил мяч в ворота. Нельзя сказать, что "Ференцварош" не был готов к игре, но явно перегорел чемпион Венгрии, не справился с нервами. Возможно, сказался недостаток опыта, хотя в недавнем матче с "Барселоной" будапештцы выглядели более хладнокровными и собранными.

Во втором тайме началось самое интересное. "Фради" перехватил инициативу, включил скорости и стал прессинговать гостей. При этом продолжала пробуксовывать команда Реброва. Прессинг может быть эффективным только если он продолжительный и массивный, но хозяева часто отходили назад, потом опять включались, и снова сбавляли темп. Напоминали хозяева автомобиль, который долго не заводился, пускает клубы дыма и громко ревет. Возможно этот рев, а также такой рваный ритм игры сбил настрой "Динамо".

Подопечные Луческу в начале второго тайма еще контролировали игру, перекрывали зоны, проводили свои атаки, но только до 59-й минуты, когда забил Нгуен, а пас ему отдал Зубков. Ничто не предвещало гола в ворота Бойко, первый пас Зубкова не прошел, только со второго раза мяч оказался в штрафной и форвард "Ференцвароша" все сделал идеально – одним касанием принял, вторым с разворота пробил. Сидорчук мчался на перехват, на мгновение не успев.

При счете 1:2 уже киевляне стали совершать ошибки, появилось волнение, а с ним и много неточных передач в атаках. Самих атак становилось все меньше. Стали "бело-синие" перекатывать мяч, переводить его с фланга на фланг, одновременно выманивали соперника и тянули время. Хозяева активизировались и снова постарались включить прессинг – машина завелась.

Хорошо вышел на замену Мак, Лайдуни, еще Боли, который создал три отменных момента, продолжал нагнетать Нгуен и Зубков. "Динамо" стало прижиматься к воротам, видно было, что сил не хватает, а замен Луческу долго не проводил. Когда Сидорчук заработал красную – совершенно глупый фол в середине поля – стало понятно, что гости не продержаться.

На 90-й минуте в штрафной украинской команды воцарился хаос, Лайдуни отдал пас в центр, где без прикрытия находился Боли. Форвард сыграл на опережении и в шпагате пробил – 2:2. В компенсированное время скорее "Ференцварош" мог забить третий. Со свистком арбитра динамовцы выдохнули, в победном матче радуясь ничье. Тут же стоит отметить неудачные замены Луческу, никто не усилил команду, скорее наоборот. Тяжелый матч для киевлян, а ничья, как оказалось, может считаться подарком от Реброва. Все могло завершиться намного хуже.

Лига Чемпионов. Группа G. Второй тур

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт)
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Ференцварош - Динамо Киев 2:2

Голы: Нгуен 59, Боли 90 - Цыганков 28 (пен.), Де Пена 41

Динамо: Бойко - Кендзера, Забарный, Попов, Караваев - Сидорчук - Цыганков (Родригес 90+3), Шапаренко (Вербич 89), Буяльский (Гармаш 81), Де Пена - Супряга (Бэлуцэ 89).

Ференцварош: Дибус - Ловренчич (Ботка 86), Блажич, Ковачевич (Двали 87), Хайстер - Сомалиа, Шигер (Мак 73), Харатин (Лайдуни 65) - Зубков, Исаэл (Боли 73), Нгуен.

Предупреждения: Сомалиа 13, Хайстер 21, Харатин 27, Лаидуни 71- Сидорчук 52, Буяльский 76

Удаления: Сидорчук 86

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (206)
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Кююмалайнен (Київ)
29.10.2020 в 00:37
Обосрались конкретно, Супряга - козел, весь матч простоял с обиженным лицом, "звезда" 13-ти миллионная... Гармаша в топку (в Турцию в смысле или на Мальту), Бойко в коллектив физкультуры
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0
0
pilips111 (Чернигов)
29.10.2020 в 00:37
Сидор - пи.ор
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0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:37
Больше чем за сутки, тема Шахтар-Интер собрала 207 коментов, тут меньше чем за 1 час - 200, и большая часть гавно-высеры горловых: Kolibri, aleks68, pilips111
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+1
0
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Rezerf (Чернігів)
29.10.2020 в 00:36
Зробили нововведення - 5 замін. Ребров скористався, і це допомогло Ференцу. А старий маразматик випускає Родрігеша аж на 86-ій! Що, нема кого випускати? Це в ніяки логічни рамки не влазить. Ось така ж тупа гра була у Зеніта, коли Луч там тренував.
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0
0
adidas77 (Cумы)
29.10.2020 в 00:34
А гол то румын привез как оказалось! Он линию не выдержал!!! Полностью провал Луческу с заменами!
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+2
0
Термит (Киев)
29.10.2020 в 00:31
Вот, а теперь Барса дважды пристукнет Динамо, а Ювентус - венгров, здесь вариантов немного.Только потом Барса, гарантировавшая себе плей-офф после 4х туров отправит в Будапешт дубль, а Динамо поедет в Турин к Ювентусу, который будет пытаться догнать Барсу. Думаю, что перед последним туром Динамо будет на 4м месте. А могло уже сегодня на 90% гарантировать себе ЛЕ...
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:33
Был бы гибкий тактически тренер, то может так и было бы. А так.... бей, беги......
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0
-2
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hoy (Київ)
29.10.2020 в 00:34
Дебил
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0
0
George_D (Харьков)
29.10.2020 в 00:36
Кто? Луческу?
0
0
velbag (Полтава)
29.10.2020 в 00:31
за супрягу 50 млн. просити треба.не менше
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:37
Предлагает уже МЮ, причём Рашфора включили в сделку, но сурки не хотят...... Мало за такое дарование!
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0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
29.10.2020 в 00:31
Посмотрел момент второго гола,Белуце,валенок не понимающий,что такое игра в линию,два раза помог избежать вне игры при голе.Луческу кого ты выпустил,какого хрена этот баран полез в защиту?
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+2
0
Tenma7 (Чернигов)
29.10.2020 в 00:30
А че все на супрягу накинулись? Он может и играть не хочет:) Судя по всему была команда его в состав лепить, авось выстрелит в каком-нибудь матче. Чтоб это полено лямов за 15-20 пихнуть, пока что не фартит.
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-1
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:32
Когда-то Милевского тоже пихали за большие деньги но чего-то не получилось)))) Тот хоть пасы умел давать.
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0
-2
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:34
Дуже схоже на правду. Думали що за 6 матчів 1 гол заб'є або гольову випадково віддасть, з розрахунком на продаж. Але поки щось не виходить, ще рак на горі не свиснув і дощику в четвер не було. Чекаєм.
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0
-1
digitex (Николаев)
29.10.2020 в 00:27
Всех в мешок и с моста, включая тренера за такую трусливую игру. Одним словом -козлы.
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-1
olegirkovskiy (Dnepr)
29.10.2020 в 00:27
Им надо психолога,который бы сказал,что во втором тайме вы будете играть против Ференцвароша,а не Ювентуса,поэтому не бойтесь их,не надо тянуть время.а ведите игру как в первом тайме-вы сильнее их...
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+1
0
unnamed (Cape May)
29.10.2020 в 00:26
Так лучше Вербича нападающего в ДК и не появилось. Выход на поле Булеце - цирк. Он два раза оставил игроков Ференца «в игре», когда ДК пропустило второй гол.
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+2
0
vituynia (Черкассы)
29.10.2020 в 00:26
Очень злой на динамовцев за второй тайм,в первом ещё куда не шло,где то с пенальти подфартило. Но что случилось во втором, венгры оказались вполне посредственной командой, которую нужно было обыгрывать без напряга.Но что то Луческу намудрил и Динамо стало напоминать команду Блохина и Михайличенко, Пожалуй худшая игра киевлян при Луческу.
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+2
0
amg333 (Kyiv )
29.10.2020 в 00:25
Ребров молоток,выжимает максимум из деревяшек!
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+2
-1
2.dc (Николаев)
29.10.2020 в 00:31
Тогда и Луч такой же молодец ... алэ ж дрова, тут выжимай/не выжимай .... )
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0
0
osadob07 (жмеринка)
29.10.2020 в 00:32
ну не такие они и деревяшки
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0
0
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hoy (Київ)
29.10.2020 в 00:25
Ребров предатель хуже Луческу гадёнышь какой
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0
-2
George_D (Харьков)
29.10.2020 в 00:26
И Зубков предатель. А Харатин настоящий патриот!
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+3
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
29.10.2020 в 00:20
Не розумію, чому на такий важливий матч в основі виходить Супряга і не виходить Вербіч чи Родрігес...
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+3
0
unnamed (Cape May)
29.10.2020 в 00:25
Вербич должен сейчас играть в этой команде в нападении, а Родригес на фланге. Супряга не тянет.
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+5
0
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:36
Бо Супрягича продати потрібно зимою, після вильоту (якщо пощастить) в ЛЄ.
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0
0
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Инспектор ( )
29.10.2020 в 00:20
Представляю что из себя представляет чемпионат Венгрии, если там Ференцварош чемпион
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+5
-1
Comment06 (Украина)
29.10.2020 в 00:20
Как говорится, почувствуйте разницу между ничьей с Интером и Ференцом! В равной игре середнячков в первом тайме пришло два подарка судьбы( необязательный пенальти и гол имени защитника). Во втором тайме осталось только не навредить, но- навредили! Сначала отдали инициативу, пропустили в общем глупый гол, затем соло клоуна Сидорчука с красной в середине(!) поля, и в конце вишенка на торте- спасший от позора сейв Бойко! Сплошное разочарование! Похоже, еще не одну пятилетку ждать возрождения Динамо, и похоже, не с Луческу(столько люди не живут!)
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+3
-4
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hoy (Київ)
29.10.2020 в 00:21
Я восхищаюсь с твоего ума
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0
-3
osadob07 (жмеринка)
29.10.2020 в 00:20
ну я так понял,что замены в конце игры были лишь для того ,чтобы потянуть время.да уж второй тайм вообще никакой
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+3
-1
unnamed (Cape May)
29.10.2020 в 00:19
Дорогая редакция, я х...уею.
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+1
-1
amg333 (Kyiv )
29.10.2020 в 00:18
Динамо по любому не вышло бы из этой группы,а третье место они и так займут!..так что не нойте))
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+2
-4
osadob07 (жмеринка)
29.10.2020 в 00:21
мало верится.ференцварош это не ингулец или львов
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+1
-1
amg333 (Kyiv )
29.10.2020 в 00:26
Тебе мало верится,а я в этом не сомневаюсь)
0
-1
kapkan (Луганск)
29.10.2020 в 00:29
И не Мальме с Лугано!!
+1
-1
Дрюон (Одесса)
29.10.2020 в 00:27
Да, Динамо теперь можно все проиграть, а потом в Киеве скатать ещё одну ничейку с Ференцварошем, меньше чем 2:2. И здравствуй лига Европы. Это реально, и так скорее всего и будет. Если только Ференц кого-то с дуру из градов не прибьет. Но это вряд ли.
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0
-1
Димон1983
29.10.2020 в 00:17
Лузерыы
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+2
-3
unnamed (Cape May)
29.10.2020 в 00:17
Не понимаю, что на лавке делает игрок уровня Вербича. В прошлом сезоне он отлично в нападении играл и вытащил то мертвое Динамо на второе место и в кубок на уколах.
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+4
0
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Динамо-машина (Киев)
29.10.2020 в 00:25
100%
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-1
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
29.10.2020 в 00:17
Когда смотрел на счёт было 0:2 думаю ну тут то Динамо справилось небось бухнут командой после матча победы ведь не частые гости, а не, не бухнут
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+2
0
Mogar (Одесса)
29.10.2020 в 00:16
Ну ниче главное что выстояли, вчера Шахтер очко добыл, сегодня Динамо
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0
0
Термит (Киев)
29.10.2020 в 00:23
Вчера Шахтер таки добыл, а сегодня Динамо 2 очка просрало!
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+1
0
adidas77 (Cумы)
29.10.2020 в 00:16
Я не понял вот чего, почему перестали отсутствовать у нас быстрые контратаки? Почему перестали бить по воротам из за штрафной?
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:17
Судейка начал судить нормально и Ребров сделал выводы после первого тайма!
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-2
digitex (Николаев)
29.10.2020 в 00:17
Потому, что повесили себе медали после первого тайма, решили, что все уже выиграли. Пешком отходят второй тайм и молодцы.
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+2
0
adidas77 (Cумы)
29.10.2020 в 00:19
Поражение Луческу однозначно, в перерыве произошла расконцентрация, а это вина тренера однозначно. И конечно же замены очень запоздалые
+3
0
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DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:32
Да, с заменами "налажал" Луч.
0
0
adidas77 (Cумы)
29.10.2020 в 00:18
И почему так поздно были сделаны замены? Почему Гармаш?
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0
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:16
Ща дед как завел Динамо в ЛЧ, так и выведет от туда с четвертого места!
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0
-4
Ньярлатхотеп
29.10.2020 в 00:24
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+1
0
Karamba911 (Львів)
29.10.2020 в 00:16
Дві команди рівня Ліги Європи, все буде вирішуватись в Києві. Після Реала, Ювентуса та Інтера, ця пара тягнула на седненький матч УПЛ.
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:18
Наверное в Европе такое переключают, когда идёт обзор матчей ЛЧ
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-1
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:24
Ну у Ференца є бійцівський дух, не виключаю імовірності взяття ними одного очка з Ювентусом. Нічия в Києві і привіт 4 місце для Динамо.
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0
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hoy (Київ)
29.10.2020 в 00:15
Во всём виноваты негры и Суркис
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George_D (Харьков)
29.10.2020 в 00:15
BLM?
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hoy (Київ)
29.10.2020 в 00:24
И Ребров предатель хуже Луческу
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0
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Динамо-машина (Киев)
29.10.2020 в 00:15
Просто л.о.х.и.
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-4
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hoy (Київ)
29.10.2020 в 00:19
Lohohuy
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0
0
Димон1983
29.10.2020 в 00:14
Л о х о б а н ы
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0
-2
Mogar (Одесса)
29.10.2020 в 00:14
На поле вышла 'Вотка' и Динамо не выстояло.
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Rezerf (Чернігів)
29.10.2020 в 00:14
Провальний другий тайм. Фізично дуже підсили. Чому Луч не робив замін, не розумію? Гармаша запхнути куди подалі, і не підпускати до основи. Тількино вийшов, заробив дурний штрафний, з якого і забили. А перед цім ще й Сідор наплужив. Ребруха красавчик, команда у нього в тонусі. Якщо хто не зрозумів, пенальті дали не за руку, а тому що Харатін збив нашого.
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+2
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
29.10.2020 в 00:14
Луческу проиграл игру,несвоевременными и тупыми заменами.Сколько матчей сыграл Белуце за ДК?Андриевский хуже.Гармаш зачем?Нигде не успевал.Вместо того,чтобы освежить фланги ,выпустить никакого Гармаша,Хацкевич в восторге.Супряга,что это дерево может кроме как бегать?Не обвести,не паса отдать,да еще Сидорчук в центре поля,имеешь карточку,зачем?Все это (без троих,Сидорчука,Буяльского и Супряги,с никакими Белуце и Гармашем)чуть не привело к поражению.
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+2
0
unnamed (Cape May)
29.10.2020 в 00:13
Я не понимаю, почему Вербич и Родригес не вышли на поле после 1:2. Было видно, что игра рассыпалась. Луч серьёзно здесь налажал.
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+7
0
Термит (Киев)
29.10.2020 в 00:13
Дед просрал выигрышный матч! Первая замена на 82й минуте, хотя уже 15 минут до этого как минимум! Супряга был как слизняк парализованный, не то чтобы рывок сделать или борьбу навязать - пас отдать не мог, просто кеглей стоял! За второй тайм у команды ноль ударов по воротам! Не в плоскость, а хотя бы в сторону ворот - ни одного! Почему не освежить фланги вовремя? А Сидорчук хороший матч сыграл, много полезной работы сделал, со второй желтой просто не повезло - игровой момент. При всем уважении к Реброву Ференцеварош - уровень Колоса, не больше...
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+6
0
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DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:15
Согласен
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:20
Здался))
0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:26
Kolibri, лети на йух, птичка без мозгов
0
-1
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:27
Ты кроме банальной ругани ничего не можешь - Супряга)))
+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:28
А ты кроме, как загадить всю ветку своими высерами, на что-то способная?
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:29
Kolibri , просто лети на йух, пока ветер дует в ту сторону, там твой дом, там тепло
0
0
unnamed (Cape May)
29.10.2020 в 00:16
К 60-65й минуте было видно, что Буяльского, Супрягу и Цыганкова надо менять. Игра в атаке рассыпалась совсем.
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:19
Да хватило бы никакущего Супрягу убрать
0
-1
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:27
Саме дивне що їх було ким замінити!!!
+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
29.10.2020 в 00:12
Нєхєр їм робити і в Лізі Європи. Грайте, пацани, з минаями і ковалівками . Це ваш рівень.
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+4
-3
мы за динамо (киев)
29.10.2020 в 00:12
дурням доведеться вчитись на своїх помилках. гра закінчується тільки зі свистком рефері.
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
29.10.2020 в 00:11
"...Зубков б'є!!! Бойко переводить над поперечиною!!! Слава богу! - Суддя дає свисток!" От власне кажуче і все, чого достатньо було почути про перебіг матчу з Ференцварошем.
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+4
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.10.2020 в 00:16
Ага, в этом весь символизм.
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+1
-1
Одіссей (Донецьк)
29.10.2020 в 00:10
Скажем так Фепенцварош не сильней Гента ...просто с Гентом повезло а с Ференцварошом нет ...Хуже если б проиграли ...А так ничейка и игра дома. Я думаю все будет норм.
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+3
-4
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
29.10.2020 в 00:10
Очень хороший первый тайм от Динамо, но второй... Как будто в гости на час приехал Михайличенко. Трусливая игра Луческу против грозного гранда Ференцвароша, почему не было замен? Почему имея возможность добить соперника Динамо пошло в автобус? Хоть я и болельщик Шахтёра, но смотря на Динамо во втором тайме матча, мне захотелось плакать
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+8
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
29.10.2020 в 00:09
Дортмунд ушатал зинит)))
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+5
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.10.2020 в 00:17
)))
Ответить
+1
0
Старый Олигарх (Tel Aviv )
29.10.2020 в 00:09
Блин!!! Это пипец!!! Или приговор!!! Как Мистер смог залезть в тапки Хацкевича??? Я думал он их в рашку забрал!!! Я говорил раньше что не могу болеть против мистера с его Шахтёр 2 и по этому результатом расстроен !!! 2 тайм в стиле истинного вк дк!!! Жаль!! Пипец как жаль!!! Шахтёр Чемпион!!!
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+4
-3
Камонплей
29.10.2020 в 00:09
Зайшов зацінити обісцяні рила сурківських лайноїдів, що розповідали яке динамо за луческу стало нове і чудове, а супрягу не треба було продавати в болонью, бо його придбає топ клуб за 50+.
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+3
-6
adidas77 (Cумы)
29.10.2020 в 00:14
Поц ты, тебе уважения к людям набраться не мешало бы. Иначе будешь не раз наказан жизнью, за такое отношение к другим!
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+1
-1
Камонплей
29.10.2020 в 00:21
ключове слово "люди", а подібні тобі жалюгідні людиноподібні слимаки, які самі нікого не поважають, не люди.
0
-1
adidas77 (Cумы)
29.10.2020 в 00:24
Ты зашёл на ветку и со старта стал оскорблять незнакомых тебе людей! Какую ты ответную реакцию ждал? Г о в н ю к и провокатор ты мелкий!
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
29.10.2020 в 00:09
Що бісить в тактиці Луческу, так це те, що Динамо на контратаках не грає... Блін, контратаки - фішка Динамо з часів Лобановського! От де контратаки в 2 таймі??? Де???
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
29.10.2020 в 00:10
При контрах форвард должен быть с головой. А там теленок бестолковый
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+3
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
29.10.2020 в 00:12
Що заважало випустити Родрігеса раніше??
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:09
Хорошо, что Супрягу хоть не продали, в ЛЧ он изрядно поднимается уже полтосу по ходу! Монстр. Его не сдержать! И удар, и пас, и дриблинг.......
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+4
-4
aleks68
29.10.2020 в 00:08
особо упоротым-кого сегодня возили мордой по полю и в чём морда динамо?
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+4
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:09
Тебя и возили мордой по асфальту сегодня, если язык чешется
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0
-6
aleks68
29.10.2020 в 00:10
как был ты долб....м так и остался.
+3
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:11
aleks68, ЧМОрик сцыкливый, закрой свое хлебало, ущербный
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:11
долб-бы ты и твой папка
0
0
aleks68
29.10.2020 в 00:12
кто бы гавкал чмо занюханное.жаль что твоя мама аборт не сделала
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:13
Истерики у замухришки))) Днище, есть днище!!!
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:13
Так чмо занюханное твоя мамка
0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:13
aleks68 + Kolibri = 2 шмары горловые
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:13
петухи ходят парами
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:14
Не плачь только, мистер Днище!
0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:16
Kolibri плачут такие шмары как ты, потому что даже город сцыкотно написать
0
-1
aleks68
29.10.2020 в 00:17
отлижи у суркиса вместе с бокассой .перед матчем пальцы веером."дЫнамо-всех порвёт".засунь свой язык себе в .опу. и не гавкай.тупая скотина
0
-2
pilips111 (Чернигов)
29.10.2020 в 00:18
DynamoKiyv, ты дятел и фамилия твоя Супряга
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:20
aleks68, а ты петух такой смелый, пока в норе своей вонючей сидишь? Закрой свое хлебало, ЧМО недоношенное.
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:21
pilips111, дятел твой папка, если зачал такое гавно как ты
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:22
К 2-ум питарасам aleks68 и Kolibri, присоединился 3-ий - pilips111
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:23
aleks68 - вы всей своей семейкой сосните и лижите у суркиса
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:23
Блин, да ты - Супряга! Сразу в телефончик засел уйдя с поля!
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:25
Kolibri, лети на йух, птичка без мозгов
0
-2
vlotko (Броди)
29.10.2020 в 00:08
Заміни треба було робити раніше, а вкінці гри вони тільки розбалансували гру.
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+2
-1
V.Dem (Kyiv)
29.10.2020 в 00:07
Ребров переграв Луческу. Супряга холостяк в усіх сенсах. Прикро, але наше Динамо середнячком так і лишається.
Ответить
+5
-1
pilips111 (Чернигов)
29.10.2020 в 00:19
Середнячок УПЛ
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0
0
Algrab (Костопiль)
29.10.2020 в 00:07
Здається мені, джентльмени, це була комедія...Слів немає, одні матюки...
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+3
-2
denis066 (Днепр )
29.10.2020 в 00:07
Второй тайм -Динамо 2019,слава богу хоть не проиграли,Буяльский и Сидорчук так бестолково получили карточки,а как Супряга отдавал пас назад,чуть не перехватили
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
29.10.2020 в 00:20
Он всю игру пас назад отдавал, форвард бл.дь
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+1
0
avatar
380968873866 (Тернопіль)
29.10.2020 в 00:07
Якщо дивитися на останні секунди це щастя що не програли
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+6
0
kapkan (Луганск)
29.10.2020 в 00:06
Я имя Супруги даже от комментатора не слышал.. А Он играл против Фенерцвароша... Задумайтесь... КОМАНДА забила два без нападающего!!Де Пена , кроме за итого мяча, что делал на поле?? Это был всего лишь Фенерцварош, не Бавария, Реал, и далеко не Интер...
Ответить
+3
0
Ньярлатхотеп
29.10.2020 в 00:15
Супруги..
Ответить
0
-1
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:16
ахахне відразу помітив помилку, сиджу ору))
+1
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
29.10.2020 в 00:24
Це не помилка, на жаль так ї є
0
-1
kapkan (Луганск)
29.10.2020 в 00:37
Автозамена:Хотел написать "Супруги"!Но поржали зачетно вы!!!
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
29.10.2020 в 00:38
Опять автозамена.Супряги!!!
0
0
мы за динамо (киев)
29.10.2020 в 00:06
хтось вирішив шо гра вже зроблена. а це ліга ане упл. і суддівство тут теж не від каті монзуль. протупив будулай другий тайм.
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+2
-1
Djibouti (Djibouti)
29.10.2020 в 00:05
Перемудрил Луческу, почему так долго тянул с заменами ? Такую важную побежал упустить ? Как так?
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+1
-1
kanoist (мариуполь)
29.10.2020 в 00:05
Сранный Д.Киев(((Боже как я болел за динамовцев всю свою жизнь,я их боготворил...и вот щас эта ,,команда,, позорит и Украину,и эмблему Д.Киева...хочется спросить,вам что насрать на это все,функционеры гребанные,вы что сделали с командой??!!
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+4
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:05
100%
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+3
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:06
Позорят Украину такие команды, как фк подстилка
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+1
-9
kapkan (Луганск)
29.10.2020 в 00:15
Позор т 1-м местом с РЕАЛОМ И Интер ом???
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:17
А когда фк подстилка играл с Реалом и Интером?
0
0
ВиктАн
29.10.2020 в 00:04
Ничья со вкусом поражения!
Ответить
+3
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.10.2020 в 00:03
Позорище..такое ощущение что слили во втором тайме!
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:05
Просто в первом судейка тянул как мог, а во втором уже пошла игра тренеров!
Ответить
0
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.10.2020 в 00:06
зачем тогда удалятся было Сидору? не понимаю...хотя после первого тайма на одной ветке писал что будет 2:2
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:07
"судейка тянул" Kolibri - убейся сам об стену, долб..б
0
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
29.10.2020 в 00:03
Це ж треба, отак Луческу сам себе перехитрив, такий класний перший тайм і отак зіпсувати всю гру Тьху..... Забарвний в обороні ніякий, Супряга "нульовий", невже не видно ? Оці передачі центральних захисників перед Бойком, чому тільки венгри не перехватували? Оце тактика Луческу з працювала. Супряга, Буяльський, Де Пена, міняти потрібно було після першого тайму, особливо Супрягу, для чого тримати його? Ну випусти Супрягу ту з яким небудь Львовом але в такому матчі?-Нульовик.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
29.10.2020 в 00:06
Зато Соль не нужен был.
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0
-1
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:01
Давно пишу що Супряга це нуль і його потрібно продавати поки гроші дають. Проте після цього групового турніру вже стільки не даватимуть. Хочте мінусуйте, але залишусь при своїй думці.
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+10
-1
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
29.10.2020 в 00:05
Суркіс буде чекати факсу на 50 мільйонів, допоки рак на горі не свисне))
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+2
0
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:29
Ага. Хіба його старший брат опзжешнік з сусіднього кабінету вишле факс.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.10.2020 в 00:06
Согласен. Кроме скорости у него ничего нет.
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+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
29.10.2020 в 00:00
Сравнить выстраданную ничью ШД с Интером и прос...ную ничью ДК с Ферном... Как говорят одесситы - две большие разницы
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+10
-4
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vasa pupkis (Киев)
29.10.2020 в 00:03
Прикол в том что с Интером Шахта не страдала))) просто выполнили установку на игру. А это вообще хз чтою Выигрывать 0:2 в одну калитку и так в конце жидко обос.атся))))
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+7
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.10.2020 в 00:03
Шахтёру просто повезло. С десяток убойных моментов у Интера против не одного от Шахтёра. Но сегодня про Динамо. Выигранный матч не довести до победы нужно было уметь. Заместь того что б идти добивать они все пасы назад отдавали.
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+7
0
LEVgcUqs (Чернігів)
29.10.2020 в 00:05
Для чого рівняти, очна зустріч і покаже скоро., сателіт ти шахтьоровський.
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+1
-3
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:09
Шахта вчора відскочила.
Ответить
+2
0
Acsakal (Kharkov)
29.10.2020 в 00:16
Дирнамо сьогодні теж.
0
0
absurdlight (Kiev)
29.10.2020 в 00:00
Удержание счёта захотели???? Хвороба не вiдступилаааа)))) Ждите дальше пока отступит))))
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+3
-1
Не дармоед (Запорожье)
28.10.2020 в 23:59
Никакие раскатали ничейку с никакущими,аутсайдеры по делу.
Ответить
+8
-2
unnamed (Cape May)
28.10.2020 в 23:59
Выпускать Булецу на последние минуты при такой игре...Он два (ДВА) раза запорол вне игры (во время удара и второго удара), когда гол забивали.Луч должен взять ответственность на себя. Он с заменами налажал сегодня.
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+6
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
29.10.2020 в 00:27
Булеца не грав сьогодні
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
28.10.2020 в 23:59
Сидорчук як "справжній"капітан.зробив свою справу в самий підходящий момент.Просто бракує слів.Чмо чмом.
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+9
-3
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:03
Справа в тому що і фол то був не потрібен, і зіграв він чітко в ногу знаючи що має картку. Воно або дурне або очі закрило перед тим як махнути ногою.
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
28.10.2020 в 23:59
Это уровень Динамо. Сыграть вничью с такой командой это позор. Супряга вообще конченый, почему его не продали, толку никакого, недофутболист. Команда атакует и вместо того, чтобы пас вперёд отдать, они назад играют. Бараны. А про Сидорчука вообще нет слов. Сидор и Гармаш это Биба и Боба - два долбо.ба. Позор.
Ответить
+14
-6
pilips111 (Чернигов)
29.10.2020 в 00:04
Биба и Боба минусуют
Ответить
+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.10.2020 в 00:13
Один Боба тут бегает, под динамовской эмблемой, распинается
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.10.2020 в 23:58
Давайте не троллить, а называть вещи своими именами! Динамо - днище с пробоиной! Первый тайм - судья в футболке Динамо! Супряга - дерево, причём ольха! Дед - тренер похуже Реброва!!!
Ответить
+4
-10
avatar
DynamoKiyv (Київ)
28.10.2020 в 23:59
Клоунеса, иди спать
Ответить
+1
-8
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:03
Зато тебе наверное не спится))) До утра будешь отбиваться в кошмарах от атак венгров))))
+3
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:05
У дохлой курицы мозгов больше, чем у тебя
0
-5
avatar
Харьковчанин (Харків)
28.10.2020 в 23:58
Шкода Динаму, після неймовірного першого тайму так здутися.... ще й капітан в стилі Гармаша зіграв(((
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+9
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
29.10.2020 в 00:01
А шо в першому таймі було неймовірного? Неймовірній пеналь, чи дурень Де Пени?
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+1
-2
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:05
Будемо чесні - неймовірний перший тайм розпочався з пенальті. А до нього перші хв 15-20 угорці були кращими. Після голу розклеївся ференц.
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+1
0
Serhio79 (Kyiv)
28.10.2020 в 23:58
Тренера меняются, а неумение добить соперника в контратаки при счете 2:1 остается.Последний раз из 2:1 делали 3:1 еще в 1997/98 против ПСВ, еще при Лобановском
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+5
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
28.10.2020 в 23:57
А теперь СРАЧ!!!
Ответить
+3
0
Ньярлатхотеп
29.10.2020 в 00:02
Ответить
0
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
29.10.2020 в 00:04
0
0
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:10
0
0
magnum power (БОМЖ)
28.10.2020 в 23:57
а может ДК хотели Бойко забить? так и не понял, зачем они назад играли во втором тайме.
Ответить
+5
-2
pilips111 (Чернигов)
29.10.2020 в 00:06
Потому что дятлы, думали, что с интером играют.
Ответить
+1
0
pacino (Калуш)
28.10.2020 в 23:57
Сидорчук підвів,що тут сказати. Але і в другому таймі сіли на своїми замість того щоб додавати Ференцварош.
Ответить
+5
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
28.10.2020 в 23:57
Где там сегодняшняя статья о Сидорчуке?)) Показал уровень. Ференцварош никакой честно говоря, ДК ну чуть лучше. ЛЕ или не ЛЕ будет решаться в Киеве, остальное без вариантов.
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+8
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.10.2020 в 23:57
Сидорчук баран. Самый настоящий. Постоянно привозит. Как не пенальти так красную на ровном месте. По сути выигранный матч, чуть не проиграли
Ответить
+10
-4
Alex Sunchez
28.10.2020 в 23:56
Бокасса твой выход
Ответить
+5
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
28.10.2020 в 23:56
По первому тайму, казалось размажут и не заметят такой Ференцварош. А оказалось , как оказалось...
Ответить
+5
0
Ньярлатхотеп
29.10.2020 в 00:05
Хотели, как лучше, а получилось, как всегда.
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
28.10.2020 в 23:55
Белуце гол привез: линию не выдержал и вовремя не вышел (для вне игры)... Луческу с заменами налажал...
Ответить
+5
-1
Тренерую (Столица)
28.10.2020 в 23:55
Позорище!!!
Ответить
+5
-1
unnamed (Cape May)
28.10.2020 в 23:55
Это поражение на Луческу. Видно было, что с 65й минуты игра развалилась. Замены надо было делать уже тогда. Цыганкова и Буяльского надо было менять. Да и Супряга был никакой.
Ответить
+10
0
George_D (Харьков)
28.10.2020 в 23:56
ничья.
Ответить
+1
0
unnamed (Cape May)
29.10.2020 в 00:11
Выигрывать в ЛЧ 0:2 на выезде и так провалить второй тайм на ровном месте сродни поражению. Да и эмоциональное впечатление как от поражения после этого.Было видно, что команда рассыпалась после 65й минуты. И ничего не было сделано. Еще минут пять и третий могли пустить.
0
0
pacino (Калуш)
28.10.2020 в 23:58
Циганков нормально відіграв, а от Супряга це дно
Ответить
+8
0
George_D (Харьков)
29.10.2020 в 00:08
И уже которую игру (Супряга).
0
0
FCWROVY1 (Kyiv)
28.10.2020 в 23:55
Про 0:2 могли забивати третій спокійно а спеціально паси назад....і в загострення не йшли...супряга взагалі жах.без слів
Ответить
+13
0
unnamed (Cape May)
28.10.2020 в 23:57
К 65й минуте было видно, что Цыганков, Буяльский и Супряга ничего не могли впереди создать.
Ответить
+1
0
rivnenskyi (Рівне)
28.10.2020 в 23:55
Перевагу в 2 гола здобули на рівному місці, можна сказати занадто легко. Замість того щоб добивати або просто зіграно дограти матч - здали його без проблем.
Ответить
+9
0
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vasa pupkis (Киев)
28.10.2020 в 23:55
Думаю Ребруха выводы сделает и в Киеве будет погром)))
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+3
-6
Shatskih (Kyiv)
28.10.2020 в 23:54
УЖОСНАХ
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.10.2020 в 23:54
второй тайм прос.....и
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+3
-1
Mexxxxx (Просяная)
28.10.2020 в 23:54
Удержание счета - это наше в крови
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+6
-1
FC Energy (Новая Каховка)
28.10.2020 в 23:54
Второй тайм - ну это ужасный ужас. Что случилось? Почему замены на 88 минуте?!
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+7
0
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 00:00
У тренера спросите!
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0
-1
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vasa pupkis (Киев)
28.10.2020 в 23:54
Отскочили колхозники))) А ведь всё было и судейка и пруха не реальная))))
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+4
-7
Golfik25 (Киев)
28.10.2020 в 23:57
Колхозник твой батя, а мать шмонька.
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+1
-4
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vasa pupkis (Киев)
28.10.2020 в 23:59
Опа))) Петушок закукарекал)))
+1
-1
Golfik25 (Киев)
28.10.2020 в 23:54
Тупо, нет слов..
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+6
0
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DynamoKiyv (Київ)
28.10.2020 в 23:54
Обидно конечно. Непонятно почему Супряга так долго был на поле - просто 0, даже -1. Сидор конечно лажанул.
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+7
-1
pilips111 (Чернигов)
28.10.2020 в 23:53
Конченые уроды. Так обосраться
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+9
-2
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DynamoKiyv (Київ)
28.10.2020 в 23:54
Обосрались твои предки
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+1
-13
rivnenskyi (Рівне)
28.10.2020 в 23:56
Так команда обісралась, що коментатор зверху сказав не так?
+6
-1
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DynamoKiyv (Київ)
29.10.2020 в 00:03
Тобі повторити коментар вище?
0
-5
rivnenskyi (Рівне)
29.10.2020 в 00:12
Я розумію що неприємно. Але й обманювати себе не варто.
+1
0
salatik (Николаев)
28.10.2020 в 23:53
По делу. Весь второй тайм ходили пешком
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+9
-2
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Siren05 (Мариуполь)
28.10.2020 в 23:53
Прос.али!
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+8
-2
Po4eson (Одесса)
28.10.2020 в 23:54
С языка снял
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+7
-1


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