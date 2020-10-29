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"Симптомов нет". Стало известно, почему защитник Манчестер Юнайтед не сыграл с РБ Лейпциг
Оле прокомментировал ситуацию
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, почему новый защитник клуба Алекс Теллес не сыграл в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (5:0). Цитирует норвежского специалиста пресс-служба "красных дьяволов".
"Алекс выбыл, у него положительный тест на COVID-19, но симптомов нет. Мы с нетерпением ждем его возвращения".
"Манчестер Юнайтед" набрал 6 зачетных пунктов в 2 поединках и возглавляет квартет H в Лиге чемпионов, опережая "Пари Сен-Жермен" и "РБ Лейпциг" на 3 балла. Замыкает группу "Истанбул Башакшехир".
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