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"Симптомов нет". Стало известно, почему защитник Манчестер Юнайтед не сыграл с РБ Лейпциг

Лига Чемпионов
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Оле прокомментировал ситуацию

"Симптомов нет". Стало известно, почему защитник Манчестер Юнайтед не сыграл с РБ Лейпциг
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, почему новый защитник клуба Алекс Теллес не сыграл в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (5:0). Цитирует норвежского специалиста пресс-служба "красных дьяволов".

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"Алекс выбыл, у него положительный тест на COVID-19, но симптомов нет. Мы с нетерпением ждем его возвращения".

"Манчестер Юнайтед" набрал 6 зачетных пунктов в 2 поединках и возглавляет квартет H в Лиге чемпионов, опережая "Пари Сен-Жермен" и "РБ Лейпциг" на 3 балла. Замыкает группу "Истанбул Башакшехир".

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В статье: Манчестер Юнайтед Алекс Теллес РБ Лейпциг коронавирус
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