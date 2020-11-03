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Ребров: Нас ждет матч против одной из лучших команд Италии - готовы выложиться на сто процентов

Лига Чемпионов
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Будет очень непросто

Ребров: Нас ждет матч против одной из лучших команд Италии - готовы выложиться на сто процентов
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров дал свой комментарий перед игрой против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.

"Мы не можем дождаться матча против одной из лучших команд в Италии. Готовы выложиться на сто процентов. Для нас большая честь представлять Венгрию на вершине европейского футбола. Думаю, мы готовы к этому вызову.

В Лиге Чемпионов у нас есть шанс сыграть против отличных команд - "Барселона", "Динамо", "Ювентус". "Ференцварош" всегда серьезно готовится к любому сопернику. У "Ювентуса" очень сильная команда и нам нужно использовать свои шансы.

Роналду? Надеюсь, что он выйдет в старте, а мы постараемся его остановить. Нам нужна максимальная концентрация", - заявил украинский наставник на пресс-конференции.

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После двух туров "Ференцварош" набрал одно очко, сыграв вничью с "Динамо".

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В статье: Сергей Ребров Ювентус (Турин) Ференцварош (Будапешт)
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