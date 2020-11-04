Низкий блок, интенсивность центра поля и безошибочный выход на чужую половину. Как играть против Барселоны

"Барселона" – на пороге больших перемен. Нет, дело не в очередных тренерских перестройках или кадровых перестановках. Эти изменения дают такой же эффект, как изменение положения коек в известном анекдоте про публичный дом. В "Барселоне" перемены возможны только после смены клубного руководства. И эти перемены происходят здесь и сейчас.

Бартомеу ушел вместе со своими приспешниками, не дожидаясь, пока его из клуба вышвырнут с тем позором, на который он как руководящее лицо, несомненно, заслуживает. Выборы нового президента, говорят, планируют провести во время Рождественских праздников, но играть в футбол команде нужно каждую неделю. Даже по два раза в неделю. Какой бы ни была хозяйственная организация в клубе, на поверхности прежде всего остаются результаты и качество игры команды. Приход Рональда Кумана на тренерский мостик добавил организму кислорода, но впоследствии снова началась одышка. Эта "Барселона" может играть успешно только с новыми тренерскими идеями. Но они не приживаются среди футболистов, озабоченных чем-угодно, только не футболом.

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Эрнесто Вальверде не делал серьезного акцента на тактику. Он не нагружал футболистов физически, не напрягал их на тренировках и, в общем-то, не был против того, что "Барса" 70-75 процентов своих матчей в Ла Лиге проводила в темпе пешей прогулки. Этого обычно хватало для доминирования на внутренней арене, а самого тренера сделало любимцем местных звезд. Вальверде не воспринимали как авторитетного тренера, его воспринимали как старшего товарища, доброго пастыря, который не мешает Месси и компании наслаждаться спортивной жизнью. Тренерские идеи отошли на второй план, поэтому так остро бросались в глаза какие-то тактические хитрости, которые время от времени все же удавалось Вальверде продвигать на поле. Это, например, ромб в центре поля, это, например, игра Месси далеко в глубине футбольного поля, это, например, высоко поднята линия обороны.

Погубило Вальверде то обстоятельство, что его подопечные приучились к игре без интенсивности. Трудно найти матч, в котором команда Вальверде банально преодолела на поле большую дистанцию, чем ее соперник. Раз через раз это вылезало боком в чемпионате и Кубке, но больше всего лень команды проявлялась и вредила "Барселоне" в Лиге чемпионов. Недопустимы с точки зрения здравого смысла поражения от "Ромы" и "Ливерпуля" после побед над этими командами в первых матчах, имели более сильный эффект, чем комфортность тренерской персоны для каталонских звезд. Увольнение состоялось посреди сезона 2019/20. Но после этого стало еще хуже.

Кике Сетьен пришел с идеей "тики-таки", которая не прижилась, вредила результату и отвергала болельщиков от команды. Это был контроль мяча ради контроля – без малейшего продвижения вперед. Показательным стал поединок в Кубке против "Ибицы", когда в первом тайме "Барса" держала мяч более семидесяти процентов игрового времени, выполнила множество коротких и средних передач, однако ни разу не ударила в направлении ворот. От позора тогда спасли поздние голы Гризманна, который, кстати, после своего переезда на "Камп Ноу" стал едва ли не главным символом игровой разрухи в "Барселоне".

Идеи Кике Сетьена не работали из-за отсутствия прессинга, из-за отсутствия продвижения вперед, агрессии у чужих ворот. Что-то получалось только тогда, когда "Барса" отказывалась от бездумного перекатывание мяча. Одним из лучших поединков при каденции Кике Сетьена стал матч против "Вильярреала" (4:1), в котором тренер использовал ромб в центре поля, высоко поднял фланговых защитников, сыграл с двумя нападающими. Бускетс самостоятельно тогда цементировал опорную зону, Месси действовал под Суаресом и Гризманном, а Серхи Роберто и Артуро Виталь то сужали, то расширяли фланги. Но на тот момент "Барса" уже попрощалась с чемпионскими амбициями, а судьба Кике Сетьена из-за неспособности наладить контакт с коллективом уже была определена. Сезон доигрывали по инерции.

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Приход Рональда Кумана стал глотком свежего воздуха – по крайней мере, так казалось после двух стартовых матчей "Барселоны" в сезоне. Отбросим в сторону информацию о кадровом наполнении – уход Суареса, Видаля, неопределенность относительно Месси. Нидерландский тренер построил игру "Барселоны" с акцентом на интенсивность и динамику в центре поля. В опорной зоне появились два классических волнореза. При этом, Бускетс и Де Йонг хорошо дополняли друг друга. Коутиньо на позиции "десятки" давал ту динамику, которую "блаугранас" часто не хватало при предыдущих тренерах. Ансу Фати не уставал обострять с фланга, а Гризманн и Месси постоянно менялись позициями: то один, то другой оказывались на острие атаки.

Каталонцы разгромили "Вильярреал" в первом официальном матче Кумана, владея мячом только 56,6 процента игрового времени – непривычно как для "Барселоны". Лучшим футболистом поединка стал Ансу Фати с 62-я касаниями к снаряду. "Субмарина" ненамного отстала от соперника по показателю выполненных передач (517 против 685-и у "Барселоны"), но каталонцы выполнили значительно больше точных передач и передач на обострение. Мяч постоянно двигался вперед и это позволяло доминировать. Бессодержательный контроль над мячом остался в прошлом.

Примерно в том же ключе прошел и гостевой матч с "Сельтой". С той только разницей, что происходил он при сложных погодных условиях, на неудобном для "Барсы" стадионе и при численном меньшинстве после удаления Лангле. Куман вновь избрал тактику с твердой и устойчивой опорой зоной, динамичной линией под форвардом и быстрыми флангами защиты. "Барса" в том матче сделала десять успешных отборов мяча при двадцати попытках: это только на три меньше, чем у "Сельты", которая известна своей работой без мяча.

А вот дальше у "Барсы" началась серия, которая сейчас насчитывает четыре матча без побед в Ла Лиге – это худший результат в чемпионате с 2018-го года. "Севилья" остановила "Барсу" надежной игрой в отборе, низкой линией защиты без индивидуальных ошибок и активной игрой один в один. "Хетафе" идеально действовал против мяча, не позволял каталонцам забегать за спины, постоянно навязывал борьбу на любых клочках поля и жалил контратаками. "Реал" банально перебегал "Барсу", одолел ее благодаря интенсивности и физической мощи. Ну а в игре с "Алавесом" уже были признаки старых проблем – бессмысленное владения мячом без акцентированного продвижения вперед. Забила "Барса" баскам только после получения численного большинства, а пропустила из-за совокупности индивидуальных ошибок.

К слову, наличие таких ошибок – характерная черта для команды Рональда Кумана. "Ференцварош" в Лиге чемпионов добился удаления в составе "Барселоны", забил гол и создал еще несколько острых моментов благодаря продуктивной игре за спиной центральных защитников. Пике не хватает скорости, а Лангле часто ошибается с выбором позиций. Это самое наблюдалось и в матчах с "Сельтой", "Реалом" и "Севильей". Единственный, кто не смог воспользоваться недостатками каталонцев – это футболисты "Ювентуса". Но та игра подопечными Конте была проиграна в центре поля. "Юве" не предложил противодействие коротким и средним передачам, не лишал "Барсу" возможности двигать мяч вперед. А Мората, в свою очередь, постоянно опережал момент и оказывался за линией офсайда. Ту игру "Барселона" провела весьма хорошо, но не без помощи соперника.

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"Динамо" не будет играть на "Камп Ноу" так, как "Юве" против "Барсы" – это равно самоубийству. Примером должны служить первые 20-30 минут, проведенные "Ференцварошом" на поле каталонцев. Интенсивная игра за линией мяча, борьба в центре поля, использование длинных передач преимущественно через центр – это может принести успех. Вместе с тем следует очень внимательно играть на флангах обороны, не теряя позиции. Свободные фланга для Фати, Альбы, Деста, Дембеле – это смертный приговор для соперника, уступающему "Барселоне" классом. А вот плотность и интенсивность могут принести результат.

В такой игре должен быть полезным даже Влад Супряга – благодаря скорости. Его умение убежать на пространстве здесь должно быть важнее, чем неумение цепляться за мяч в борьбе. "Барса" будет избегать борьбы один в один в защитном звене. Борьба будет вестись на территории между двумя штрафными площадками. "Динамо" важно встречать "Барселону" глубоко и не ошибаться при выходе со своей половины поля. Такая игра заставит нервничать Кумана, а это отразится впоследствии на всей команде.

Также важным будет функциональное состояние. "Ференцварошу" не хватило физики для успешного ведения борьбы до финального свистка. Месси и компания четко чувствуют, когда соперник ослабляет тиски. Задача Луческу – сделать так, чтобы "Барса" почувствовала это как можно позже.

Но удастся ли с куцым составом? В подобных условиях "Шахтер" удивлял "Реал", а сборная Украины ошеломила Испанию. Для "Динамо" это примеры того, что ничего невозможного не существует.