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Барселона - Динамо: Прямой эфир перед матчем! LIVE

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ждем вас в 21:30!

Барселона - Динамо: Прямой эфир перед матчем! LIVE
UA-Футбол
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Вчера "Шахтер" потерпел унизительное поражение от гладбахской "Боруссии" со счетом 0:6.

После этого результата многие уже стали с опаской относиться к сегодняшнему поединку между "Барселоной" и "Динамо". А не накидают ли Месси и компания целую охапку в ворота обескровленных киевлян с молодым Нещеретом в воротах? Но ведь и сами каталонцы сейчас не в лучшей форме! Будут ли шансы у "бело-синих" - разберемся сегодня на стриме!

Ждем вас в 21:30!

Оставляйте свои вопросы в чате трансляции - самые интересные обязательно прозвучат в эфире!

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) вТренде
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