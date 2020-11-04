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Барселона - Динамо: Прямой эфир перед матчем! LIVE
Ждем вас в 21:30!
Вчера "Шахтер" потерпел унизительное поражение от гладбахской "Боруссии" со счетом 0:6.
После этого результата многие уже стали с опаской относиться к сегодняшнему поединку между "Барселоной" и "Динамо". А не накидают ли Месси и компания целую охапку в ворота обескровленных киевлян с молодым Нещеретом в воротах? Но ведь и сами каталонцы сейчас не в лучшей форме! Будут ли шансы у "бело-синих" - разберемся сегодня на стриме!
Ждем вас в 21:30!
Оставляйте свои вопросы в чате трансляции - самые интересные обязательно прозвучат в эфире!
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