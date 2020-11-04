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Нещерет, Шабанов, Шепелев и Андриевский дебютируют в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Испытание Барселоной для молодежи киевлян

Нещерет, Шабанов, Шепелев и Андриевский дебютируют в Лиге чемпионов
Новина українською

Сегодня киевское Динамо сыграет свой выездной матч 3-го тура Лиги чемпионов с Барселоной.

В стартовом составе киевлян выйдут Руслан Нещерет, Артем Шабанов, Александр Андриевский и Владимир Шепелев.

Для всех четверых игроков это будет дебютный матч в основной сетке турнира, хотя Шепелев и Шабанов уже играли в квалификации ЛЧ.

Также сегодня могут дебютировать в ЛЧ Игнатенко, Моргун, Леднев, Клейтон, Русин и Сирота, которые остались в запасе.

Напомним, что матч начнётся в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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