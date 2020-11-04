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Нещерет, Шабанов, Шепелев и Андриевский дебютируют в Лиге чемпионов
Испытание Барселоной для молодежи киевлян
Сегодня киевское
В стартовом составе киевлян выйдут Руслан Нещерет, Артем Шабанов, Александр Андриевский и Владимир Шепелев.
Для всех четверых игроков это будет дебютный матч в основной сетке турнира, хотя Шепелев и Шабанов уже играли в квалификации ЛЧ.
Также сегодня могут дебютировать в ЛЧ Игнатенко, Моргун, Леднев, Клейтон, Русин и Сирота, которые остались в запасе.
Напомним, что матч начнётся в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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