Нещерет, Шабанов, Шепелев и Андриевский дебютируют в Лиге чемпионов

Сегодня киевское Динамо сыграет свой выездной матч 3-го тура Лиги чемпионов с Барселоной.

В стартовом составе киевлян выйдут Руслан Нещерет, Артем Шабанов, Александр Андриевский и Владимир Шепелев.

Для всех четверых игроков это будет дебютный матч в основной сетке турнира, хотя Шепелев и Шабанов уже играли в квалификации ЛЧ.

Также сегодня могут дебютировать в ЛЧ Игнатенко, Моргун, Леднев, Клейтон, Русин и Сирота, которые остались в запасе.

Напомним, что матч начнётся в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.