Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нещерет - лучший игрок матча Барселона - Динамо по версии WhoScored
Оценки за матч
Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов
Лучшим игроком матча с оценкой 9.1 был признан голкипер Динамо Руслан Нещерет.
18-летний футболист совершил в матче 12 сейвов и сделал 30 точных передач (91%).
Также высокие оценки в составе Динамо получили Виктор Цыганков (7,4 баллов) и Виталий Буяльский (7,0).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Барселона - Динамо: Прямой эфир перед матчем! LIVE
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Сергей Ребров: С Барселоной мы не доминировали, мы оборонялись и забивали
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tayler (Днепр)
05.11.2020 в 01:12
Ответить
+1
0
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 00:14
Ответить
+2
0
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.11.2020 в 00:13
Ответить
+3
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...