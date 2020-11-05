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Нещерет - лучший игрок матча Барселона - Динамо по версии WhoScored

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Оценки за матч

Нещерет - лучший игрок матча Барселона - Динамо по версии WhoScored
Новина українською

Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов Барселона – Динамо (2:1)

Лучшим игроком матча с оценкой 9.1 был признан голкипер Динамо Руслан Нещерет.

18-летний футболист совершил в матче 12 сейвов и сделал 30 точных передач (91%).

Также высокие оценки в составе Динамо получили Виктор Цыганков (7,4 баллов) и Виталий Буяльский (7,0).

Нещерет - лучший игрок матча Барселона - Динамо по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Комментарии (3)
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tayler (Днепр)
05.11.2020 в 01:12
Вот это молодёжь и классный вратарь! А не то дерьмо что мы вчера смотрели))
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 00:14
Молодец! Так и продолжай
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+2
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.11.2020 в 00:13
Заслуженно. Хороший воротник растёт.
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+3
0


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