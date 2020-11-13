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Луческу: Сказал Месси, что хочу повесить его футболку рядом с футболкой Пеле
Наставник киевлян рассказал о своем разговоре с лидером каталонцев
Главный тренер "
"Не знаю, почему люди так реагируют. Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера" и с того времени мы встречались с ним 9 раз. Мы здоровемся, пожимаем руки.
Я ему сказал, что у меня есть футболка одного великого игрока, Пеле, и я хочу рядом повесить футболку Месси. Вот это я ему и сказал.
Он ответил, что я большой человек в мире футбола. В мире спорта это нормально, это обычное уважение. Что он должен был сделать? Повернуться ко мне спиной и уйти?", - резюмировал Луческу.
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