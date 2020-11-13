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Луческу: Сказал Месси, что хочу повесить его футболку рядом с футболкой Пеле

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник киевлян рассказал о своем разговоре с лидером каталонцев

Луческу: Сказал Месси, что хочу повесить его футболку рядом с футболкой Пеле
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в очередной раз рассказал, о чем он общался с Лионелем Месси после матча Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:2).

"Не знаю, почему люди так реагируют. Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера" и с того времени мы встречались с ним 9 раз. Мы здоровемся, пожимаем руки.

Я ему сказал, что у меня есть футболка одного великого игрока, Пеле, и я хочу рядом повесить футболку Месси. Вот это я ему и сказал.

Он ответил, что я большой человек в мире футбола. В мире спорта это нормально, это обычное уважение. Что он должен был сделать? Повернуться ко мне спиной и уйти?", - резюмировал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
digisport.ro

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Комментарии (6)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
13.11.2020 в 18:04
Луческу: сказал Месси, что хочу повесить его.
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Kolibri (Киевоград)
13.11.2020 в 18:01
Дедушка на базе Динамо развешает футболочки великих)))
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Joyce (Donetsk)
13.11.2020 в 17:56
А футболка Шевы есть? Фу! Что-то мне напомнило про "А Крым наш?". Ну а если серьезно, лично для меня футболка Шевы имеет не меньшее значение. Тогда он был королем, а не Месси. Плюс Батистута, Креспо и т.д.
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mishasar (Вараш)
13.11.2020 в 17:41
"после матча Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:2)." ?
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mishasar (Вараш)
13.11.2020 в 18:00
Ок. 1-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
13.11.2020 в 17:34
Это, Мирча, благодарность шестёрок Вашего бывшего рыжего шефа. Уголовник дал команду «фас», они отрабатывают кости в будку и раздувают скандалы на ровном месте.
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