Луческу: Сказал Месси, что хочу повесить его футболку рядом с футболкой Пеле

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу в очередной раз рассказал, о чем он общался с Лионелем Месси после матча Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:2).

"Не знаю, почему люди так реагируют. Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера" и с того времени мы встречались с ним 9 раз. Мы здоровемся, пожимаем руки.

Я ему сказал, что у меня есть футболка одного великого игрока, Пеле, и я хочу рядом повесить футболку Месси. Вот это я ему и сказал.

Он ответил, что я большой человек в мире футбола. В мире спорта это нормально, это обычное уважение. Что он должен был сделать? Повернуться ко мне спиной и уйти?", - резюмировал Луческу.