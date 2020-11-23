Луческу: Грядущий матч с Барселоной я рассматриваю как толчок в развитии игры Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу провел предматчевую пресс-конференцию перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной".

— Завтра будете стремиться добыть ничью, или всё-таки попытаетесь победить "Барселону"?

— Мы, конечно, всегда хотим побеждать. Но завтра будет игра двух команд, каждая из которых имеет свою философию, ресурсы и игровые идеи. Но для нас, повторюсь, очень важна победа.

Я вспоминаю 2004 год, когда Месси только начинал, а мы с "Шахтером" обыграли "Барселону" в Лиге чемпионов со счетом 2:0. Тогда у каталонцев была очень хорошая команда — с Иньестой и Хави в составе. А Месси тогда дебютировал. Та победа стала очень важным толчком для развития футбола в Украине. Это был первый шаг на пути к покорению вершины.

Киевское "Динамо" долгое время не выступало в Лиге, и завтрашний я тоже рассматриваю как толчок в развитии игры "Динамо".

— Рассчитываете ли вы в завтрашнем матче на Сидорчука, который вернулся в строй после коронавируса?

— Он после этой паузы пока не провел ни одной тренировки. Только вчера Сидорчук получил негативный тест, сегодня он пройдет медосмотр и после этого приступит к тренировкам. Должен сказать, что очень сложно приходится работать в ситуации, когда футболисты возвращаются после двухнедельного простоя из-за ковида. На прошлой неделе в строй вернулось семеро таких наших исполнителей, шестеро из них играли с "Ингульцом". Им тяжело в плане подготовки, они к работе возвращаются ослабленными. Мне приходится иначе строить тренировочный процесс, чтобы они вошли в форму. Пришлось немного форсировать их подготовку, чтобы они сыграли "Ингульцом".

Сидорчук и Цыганков только вчера получили негативные тесты. В лучшем случае, Цыганков в субботу сыграет с "Ворсклой". Сидорчук же дисквалифицирован.

— "Барселона" осталась без Де Йонга и Месси на завтрашний матч. Какая из этих двух потерь более болезненна для вашего соперника?

— "Барселона" есть "Барселона" Понятно, что присутствие Месси дает этой команде преимущества в плане созидания, в плане атаки в целом. Но отсутствие Месси дает "Барселоне" тот плюс, что в обороне команда играет более качественно.

В "Барселону" игроки попадают не случайно. Это футболисты очень высокого уровня. Плюс молодежь, которая уже и не молодежь, ведь в возрасте 21 года футболисты уже приобретают определенный опыт и мастерство.

— На кого рассчитываете завтра в центре нападения?

— Этот вопрос я решу для себя завтра. У нас работают всё те же 13 футболистов, которые с играли "Ингульцом" в минувшую субботу. Никто к этой обойме не добавился. Но хорошо, что и новых потерь у нас тоже нет. Так что готовимся к матчу с "Барселоной" в таком же составе, в котором мы готовились к матчу с "Ингульцом". Тут у нас нет никаких изменений.

— У вас будет уже девятое свидание с "Барселоной". В чем вы видите феномен этого клуба?

— "Барселона" — одна из лучших команд мира. Не стану в данный момент обсуждать феномен "Барселоны". Сейчас эта команда проходит через не самые лучшие времена. Во-первых, это казус с Месси, который то ли хочет уйти, то ли хочет остаться — это создает нервную обстановку в команде и у игроков. Во-вторых, приход в команду нового тренера, с новым видением, с новыми связями. Тут тоже нужно время. Но я уверен, что, как обычно, "Барселона", пройдет этот период и вернется на вершину.

— Завтра вы хотите просто победить, или же обыграть "Барселону" со значимой разницей в счете?

— Одно дело хотеть, другое дело — смочь. Не знаю ни одного футболиста, который выходит на поле без желания победить.

— Смотрели ли вы субботний матч чемпионата Испании "Атлетико" — "Барселона" (1:0)? смотрели? Возможно, вы захотите взять завтра за основу тактику главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне?

— Мы говорим о разных турнирах и командах. "Атлетико" за последнего приобретенного футболиста выложил 126 лн евро. Это говорит об уровне исполнителей, которые привлекаются в эту команду. Симеоне работает с "Атлетико" 7-10 лет, он строил её, организовывал. "Атлетико" же как клуб стал вкладывать в своё развитие деньги на уровне "Манчестер Сити" и "Барселоны". А сейчас они потихоньку начинают пожинать плоды этой работы. И хотят выйти на новый уровень. У них очень хороший план, и они постепенно идут к своей цели. Думаю, что в этом сезоне "Атлетико" может стать чемпионом Испании.