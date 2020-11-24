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Защитник Ливерпуля считает, что нужно забыть результат первой игры против Аталанты
"Красным" будет непросто
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип высказался о предстоящем матче против "Аталанты". В первой игре чемпион Англии победил со счетом 5:0.
"Аталанта" будет атаковать. Она опасна для любой команды в Европе. Надо подготовиться и не сравнивать этот матч с игрой в Италии.
Это новый матч, начинается с первой секунды. Если будем думать иначе, у нас будут проблемы. Нас ждет тяжелая игра", - приводит слова Матипа сайт УЕФА.
На данный момент, "красные" идут первыми в группе, набрав девять очков. Команда Гасперини делит вторую строчку с "Аяксом".
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