Защитник Ливерпуля считает, что нужно забыть результат первой игры против Аталанты

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип высказался о предстоящем матче против "Аталанты". В первой игре чемпион Англии победил со счетом 5:0.

"Аталанта" будет атаковать. Она опасна для любой команды в Европе. Надо подготовиться и не сравнивать этот матч с игрой в Италии.

Это новый матч, начинается с первой секунды. Если будем думать иначе, у нас будут проблемы. Нас ждет тяжелая игра", - приводит слова Матипа сайт УЕФА.

На данный момент, "красные" идут первыми в группе, набрав девять очков. Команда Гасперини делит вторую строчку с "Аяксом".