Спасительный от Жиру. Ренн - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча между "Челси" и "Ренном" в рамках Лиги Чемпионов. Лондонский клуб одержал непростую победу.

Большую часть встречи "синие" вели в счете, но в последние десять минут французская сторона сравняла. Благо был Оливье Жиру, который своим ударом вывел "Челси" в 1/8 ЛЧ.

"Ренн" – "Челси" 1:2

Голы: Гирасси 85 – Хадсон-Одои 22, Жиру 90+1