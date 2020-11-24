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Спасительный от Жиру. Ренн - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча
Команду Лэмпарда сейчас не остановить
Вашему вниманию видеообзор матча между "Челси" и "Ренном" в рамках Лиги Чемпионов. Лондонский клуб одержал непростую победу.
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Большую часть встречи "синие" вели в счете, но в последние десять минут французская сторона сравняла. Благо был Оливье Жиру, который своим ударом вывел "Челси" в 1/8 ЛЧ.
"Ренн" – "Челси" 1:2
Голы: Гирасси 85 – Хадсон-Одои 22, Жиру 90+1
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