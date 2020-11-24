Лига Чемпионов
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Испанцы, итальянцы и англичане. Четыре клуба обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ
Счастливчики свои вопросы уже решили
Завершился первый игровой день матче четвертого тура Лиги Чемпионов. И уже определились команды, которые обеспечили себе плей-офф.
Сразу четыре команды, по итогам сегодняшнего игрового дня, вышли в 1/8 ЛЧ.
- "Челси"
- "Севилья"
- "Барселона"
- "Ювентус"
Напомним, что всего в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют 16 команд.
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