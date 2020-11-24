Испанцы, итальянцы и англичане. Четыре клуба обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ

Завершился первый игровой день матче четвертого тура Лиги Чемпионов. И уже определились команды, которые обеспечили себе плей-офф.

Сразу четыре команды, по итогам сегодняшнего игрового дня, вышли в 1/8 ЛЧ.

"Челси"

"Севилья"

"Барселона"

"Ювентус"

Напомним, что всего в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют 16 команд.