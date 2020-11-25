Луческу: На Вербиче был пенальти. Арбитры всегда помогают сильнейшим

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:4) в матче 4-го тура ЛЧ.

"Первый тайм был получше, мы имели несколько шансов. При везении могли забить. Во втором тайме "Барселона" показала свой уровень. Понимаю, что игроки каталонцев стоят порядка 400 млн евро. Была разница в уровне, технике, быстроте мышления, в комбинациях. После первого гола опустили руки и непонятно почему бросили играть.

Я очень недоволен, что в наших редких контратаках отсутствовал последний пас. Молодые игроки "Барсы" переиграли нас. Они были очень мобильны, играли с очень большим желанием. Сегодня их было невозможно остановить. Это будущее каталонцев. Может, удача была на их стороне, потому что первый удар в створ закончился голом. А после второго мы уже не играли и допустили слишком много ошибок. Меня очень расстроило, что мы проигрывали сопернику единоборства.

Был ли пенальти на Вербиче? У меня богатый опыт. В таких играх судьи принимают сторону сильнейшей команды. Считаю, что там был пенальти. В Барселоне не поставили пенальти на Буяльском и сегодня на Вербиче. Но я даже не обижаюсь, потому что арбитры всегда помогают сильнейшим. Это не новость. Заслуженная победа "Барселоны", но мне не понравился счет, с которым мы проиграли. Нужно было бороться до конца.

С самого начала было сложно на что-то рассчитывать с "Ювентусом" и "Барселоной". Было ясно, что будем бороться за Лигу Европы и евровесну. Нужно думать о следующей игре в чемпионате. Надеюсь, что у нас еще вернутся игроки после ковида. По тому же Попову было видно, что он не готов. Он тренировался всего два дня в общей группе. Надеюсь, что этот период пройдет быстрее, и футболисты вернутся в строй", - сказал Луческу.