  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Делят лучший результат – Роналду догнал Месси по голам в домашних матчах ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Делят лучший результат – Роналду догнал Месси по голам в домашних матчах ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сколько у них таких забегов по цифрам?

Делят лучший результат – Роналду догнал Месси по голам в домашних матчах ЛЧ
Новина українською

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил в домашнем поединке 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем" (2:1).

Читайте такжеШапаренко: С Месси Барселона не так хорошо обороняется – возможно, у нас были бы шансы

Как сообщает Opta Sports, этот автограф стал семидесятым для португальского исполнителя в домашних встречах главного клубного европейского турнира.

Отметим, что это лучший результат в истории Лиги чемпионов. Однако Роналду делит рекорд с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, у которого также 70 забитых голов на "Камп Ноу" в рамках Лиги чемпионов. Напомним, вчера каталонская команда разбила киевское "Динамо" на НСК "Олимпийском", аргентинец участия в матче не принимал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лига чемпионов Барселона Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bokassalowara (Город)
25.11.2020 в 10:39
аргентинец участия в матче не принимал. все, пенсия, пешехода уже беречь начали)) не то что Ро и после короны забивает больше))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...