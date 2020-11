Делят лучший результат – Роналду догнал Месси по голам в домашних матчах ЛЧ

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил в домашнем поединке 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем" (2:1).

Как сообщает Opta Sports, этот автограф стал семидесятым для португальского исполнителя в домашних встречах главного клубного европейского турнира.

Отметим, что это лучший результат в истории Лиги чемпионов. Однако Роналду делит рекорд с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, у которого также 70 забитых голов на "Камп Ноу" в рамках Лиги чемпионов. Напомним, вчера каталонская команда разбила киевское "Динамо" на НСК "Олимпийском", аргентинец участия в матче не принимал.

70 - #CristianoRonaldo has scored 70 goals in Champions League home games: a joint-record for home goals in the history of the competition, level with Lionel Messi. Monsters.#ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/uU0HzYm1LI