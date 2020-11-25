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Вербич считает несправедливым счет 0:4 от Барселоны

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Для "Динамо"

Вербич считает несправедливым счет 0:4 от Барселоны
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал поражение "Барселоне" 0:4 в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Результат не совсем справедлив. 4:0 - это многовато. Конечно, "Динамо" не должно проигрывать с таким счетом на своем поле, но это "Барселона".

Вы можете сказать, что они играли не лучшим составом, но я не соглашусь, что это облегчило нам жизнь. Молодые игроки, которые вышли на поле, хотели себя показать.

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Мы провели хороший первый тайм, могли даже забить. Могли лучше воспользоваться теми полумоментами, которые были у нас на контратаках. Когда пропустили мяч, открылись.

Мы дали "Барселоне" пространство, и они забили еще несколько мячей благодаря индивидуальному мастерству своих игроков, цитирует Беньямина сайт УЕФА.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Комментарии (2)
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Fritz (Кузнецовск)
25.11.2020 в 13:22
А могло и 0-5!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 12:56
0-4 это многова-то.. А 0-3 это самое то:)) Прямо гордость взяла за Вербича:)) мужик! Боец!
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+2
-3


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