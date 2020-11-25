Вербич считает несправедливым счет 0:4 от Барселоны

Полузащитник " Динамо " Беньямин Вербич прокомментировал поражение "Барселоне" 0:4 в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Результат не совсем справедлив. 4:0 - это многовато. Конечно, "Динамо" не должно проигрывать с таким счетом на своем поле, но это "Барселона".

Вы можете сказать, что они играли не лучшим составом, но я не соглашусь, что это облегчило нам жизнь. Молодые игроки, которые вышли на поле, хотели себя показать.