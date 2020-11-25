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Вербич считает несправедливым счет 0:4 от Барселоны
Для "Динамо"
Полузащитник "
Результат не совсем справедлив. 4:0 - это многовато. Конечно, "Динамо" не должно проигрывать с таким счетом на своем поле, но это "Барселона".
Вы можете сказать, что они играли не лучшим составом, но я не соглашусь, что это облегчило нам жизнь. Молодые игроки, которые вышли на поле, хотели себя показать.
Мы провели хороший первый тайм, могли даже забить. Могли лучше воспользоваться теми полумоментами, которые были у нас на контратаках. Когда пропустили мяч, открылись.
Мы дали "Барселоне" пространство, и они забили еще несколько мячей благодаря индивидуальному мастерству своих игроков, цитирует Беньямина сайт УЕФА.
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