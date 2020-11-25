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Гасперини: Матч с Ливерпулем - достижение вне зависимости от результата
Тренер поделился впечатлениями от предстоящего матча
В 4-м туре Лиги чемпионов "Аталанта" сразится с "Ливерпулем".
В таблице D "Ливерпуль" занимает 1 место, имея в активе 9 очков из 9-ти возможных. "Аталанта" идет на 3 позиции с 4-мя пунктами.
"Нам противостоит великая команда, так что поединок обещает быть сверхтрудным. "Ливерпуль" делает экстраординарные вещи. Для нас же само участие в Лиге чемпионов - уже большое достижение.
Матч с "Ливерпулем" - само по себе достижение вне зависимости от результата. Но мы, конечно, хотим показать хорошую игру. И у нас есть все условия для того, чтобы это сделать", - цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.
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