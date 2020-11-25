Бавария - Зальцбург 3:1. Преимущество по счету, но не по моментах

"Быки" очень энергично начали поединок, включив высокий прессинг. Но уже буквально к 10-й минуте встречи баварцы как и положено фавориту забрали мяч под свой контроль и начали спокойно строить свои позиционные атаки. В первые минуты встречи источниками голевых моментов были подопечные Флика, сначала Гнабри и Левандовский опасно пристреливались с 20-ти метров, а немного позже уже Алаба и Горецтка обрезались при перепасовке на своей половине поля, что приводило к резким контрвыпадам гостей.

Команды не отсиживались в обороне, не возили мяч в центре поля и активно шли в атаку при любой удобной возможности. Немцы действовали очень агрессивно и держали оборонительную линию очень высоко, а гости в свою очередь старались максимально быстро переходить из оборонительной стадии в атакующую и пользоваться пространством, которое мюнхенцы оставляли на своей половине поля.

"Бавария" уж слишком не хотела уходить на перерыв при ничейном результате. Мюнхенцы зажали австрийцев у своих ворот и смогла размочить счет под занавес первой половины встречи - голом отметился Роберт Левандовский. Команда Джесси Марша также имела достаточно моментов в первые 45 минут, но гостям не хватало хладнокровия в завершающей стадии.

Команды действовали полярно - "красные быки" создавали много, но испытывали значительные проблемы в финальной стадии, когда баварцы максимально эффективно использовали свои моменты. Так и случилось на 52-й минуте, "Зальцбург" невольно помог хозяевам поля удвоить свое преимущество в счете - вингер немецкой команды Кингсли Коман подхватил мяч возле штрафной площадки соперника и наносил довольно посредственный ударом низом, но защитник гостей Вебер переправил мяч в свои ворота.

На 66-й минуте нервы перегорели у дебютанта главного еврокубка Марко Рока - защитник "Баварии" наступил на ногу Юнузовичу, получил свою вторую желтую и покинул поле. Несмотря на потерю своего игрока, хозяев это не особо смутило, и уже спустя две минуты немцы еще раз поразили ворота Станковича: Лерой Сане замкнул верховую передачу Комана.

Подопечные Марша поняли, что терять уже особо нечего и огромными силами обложили ворота Мануэля Нойера. Австрийцы били со всех дистанций и смогли отквитать один мяч, правда арбитр долго просматривал ВАР на наличие офсайда в голевом эпизоде, но все-таки засчитал гол форварда Беришы. "Зальцбург" имел тотальное превосходство по моментах - 18:10, а по ударах в створ 11:5 (!), но больше гостям поразить ворота "бундестим" не удалось - где-то не хватало решительности, где-то удачи, а когда футболисты чемпиона Австрии делали все идеально - безупречно играл Нойер.

"Бавария" второй раз подряд обыгрывает "Зальцбург" и оформляет путевку в еврокубковую весну. Австрийцы же после четырех туров набрали только одно очко и занимают последнее место в группе, но по игре команда Джесси Марша далеко не так безнадежна и в случае попадания в плей-офф Лиги Европы сможет навязать борьбу.

Лига Чемпионов 2020/2021 . Групповой этап. 4-й тур

25 ноября, 22:00

Германия. Мюнхен. Стадион: "Альянц Арена"

"Бавария" - "Зальцбург" 3:1

Голы: Левандовский 42, Вебер (автогол) 52, Сане 68 - Бериша 73

"Бавария": Нойер, Ричардс (Мартинес 79), Боатенг, Павар (Эрнандес 62), Алаба, Коман (Коста 79), Горетцка, Мюллер, Рока, Гнабри (Сане 62), Левандовский.

Главный тренер: Ханси Флик

"Зальцбург": Станкович, Кристенсен, Рамальо, Ульмер, Вебер, Юнузович (Адейеми 72), Собослаи (Сучич 72), Мвепу (Ашимеру 72) , Камара, Койта, Бериша.

Главный тренер: Джесси Марш

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Предупреждения: Нойер 23, Рока 48 - Койта 58, Камара 90

Удаления: Рока 66