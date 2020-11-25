Марсель - Порту 0:2. Есть новый антирекорд Лиги чемпионов!

Если вы слишком впечатлились поражениями "Шахтера" и "Динамо", просто посмотрите последние матчи "Марселя". Это поднимет самооценку.

Перед сегодняшней игрой у французов не было отговорок. Весь состав здоров и готов играть. Матч предыдущего тура с "Ниццей" переносился из-за коронавируса у "Орлят". У "Марселя" было время, чтобы подготовиться как следует и огрызнуться. Но нет.

По большому счету, французов хватило минут на 25-30. Это не было давление - скорее, контроль мяча, но на этом отрезке команда Андре Виллаш-Боаша выглядела сильнее. Был даже неплохой удар Жермена головой после стандарта. Тем не менее, развить локальный успех не вышло. "Порту" пришел в себя и открыл счет едва ли не с первой попытки: Сануси внес мяч в сетку после стандарта. Защитники "Марселя" этот момент дружно проигнорировали.

После перерыва "Порту" уверенно играл по счету, но планы "Драконов" едва не нарушило глупое удаление Марко Груича. К счастью для португальцев, даже таким подарком хозяева "Велодрома" не воспользовались.

Более того, Балерди спустя пару минут завалил в штрафной Марега, предварительно проиграв позицию, а это красная и пенальти. После того, как Сержиу Оливейра реализовал вердикт судьи, матч можно было кончать.

"Марсель" лежит в руинах. Сегодня команда старалась, особенно отдельные игроки - Жермен, Сакаи, Ронжье. Но на выходе все тот же ноль очков и ноль забитых голов после четырех туров. Если же считать все сезоны, то сегодняшнее фиаско стало для провансальцев 13-м кряду в Лиге чемпионов - это новый антирекорд турнира. И большой удар по самолюбию французов.

Касательно "Порту", то у него 9 очков после 4 туров, и ему достаточно набрать один балл в оставшихся турах, чтобы гарантировать себе плей-офф ЛЧ. Учитывая, что "Ман Сити" тоже вышел из группы и наверняка выпустит резерв в оставшихся матчах, сделать это будет не так и сложно.

4-й тур ЛЧ. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Порту" - 0:2

Голы: Сануси, 39, Оливейра, 72 (с пенальти)

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Балерди, Амави - Ронжье, Камара (Бенедетто, 59), Сансон (Нагатомо, 78) - Товен (Аке, 78), Жермен (Пайет, 59), Луис Энрике (Кизанс, 59)

"Порту": Маркезин - Манафа, Мбемба, Сарр, Сануси - Корона (Тареми, 78), Оливейра (Лум, 90), Груич, Отавио - Марега (Жоау Мариу, 79), Луис Диас (Накаджима, 79)

Предупреждения: Балерди, 28, Сансон, 36, Камара, 49, Товен, 54, Пайет, 85 - Груич, 58, Оливейра, 86

Удаления: Груич, 67 - Балерди, 70