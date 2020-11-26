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Команда Зидана выходит на второе место. Интер - Реал 0:2. Видео голов и обзор матча
Интер - Реал ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.11.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
После двух стартовых туров в группе Лиги чемпионов "Реал" оказался в трудном положении, но потом собрался и в двух следующих матчах сделал большой шаг вперед. Дважды победив "Интер", "Реал" поднялся на вторую строчку таблицы. Гостевая победа оказалась уверенной и непринужденной. Даже без лидеров Бензема и Рамоса "Реал" не оставил шансов "нерадзурри".
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
Лига Чемпионов. Группа B. Четвёртый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Реал" 0:2
Голы: Азар 7 (пен.), Хакими 59 (автогол)
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