Команда Зидана выходит на второе место. Интер - Реал 0:2. Видео голов и обзор матча

После двух стартовых туров в группе Лиги чемпионов "Реал" оказался в трудном положении, но потом собрался и в двух следующих матчах сделал большой шаг вперед. Дважды победив "Интер", "Реал" поднялся на вторую строчку таблицы. Гостевая победа оказалась уверенной и непринужденной. Даже без лидеров Бензема и Рамоса "Реал" не оставил шансов "нерадзурри".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига Чемпионов. Группа B. Четвёртый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Реал" 0:2

Голы: Азар 7 (пен.), Хакими 59 (автогол)