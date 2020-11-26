Как поезд мимо нищего. Акценты зрителя на игре Боруссии с Шахтером

Черная полоса для украинского футбола не миновала. Нас продолжают усердно макать и возить носом по газону, словно бы для того чтобы мы поняли, чего на самом деле стоим на земле этой грешной. И не только по газону: вчера было принято известное кабинетное решение, насколько ожидаемое, настолько же и несправедливое. По крайней мере, если говорить о футболе.

Увы, "Шахтер" нисколько не способствовал улучшению нашего настроения – он лишь усилил и углубил депрессию. Повторив результат "Динамо", показанный накануне, и доведя общий счет дуэли с "Боруссией" до 0:10. Это какой-то позор. Особенно учитывая счет голевых моментов этих двух матчей – 3:18.

Вот теперь, пожалуй, "шахтерофобы" имеют все законные основания для того чтобы изгаляться над командой Каштру. Такого двойного фиаско подряд как-то и не припомнишь. А вкупе с полуфинальным погромом от "Интера" выходит целая система. Возможно, Ахметов уже действительно задумался о смене тренера. Только неужели нам от этого легче?

Ведь мы все сидим в этой теплой компании под плинтусом, куда загнали наш футбол. А "Заре" сегодня даже и проигрывать необязательно: она уже свое в Европе отыграла.

Игра в Менхенгладбахе в целом была повеселее, чем у "Динамо" с "Барсой", но, конечно, не для всех это был праздник. Кое-кто смотрелся на нем лишним. Точнее, мишенью. Как будто вы вставили свое лицо в трафарет и подставили для обстрела чем придется. В отличие от Киева, тут все решил первый тайм, а второй уже доигрывался. Как и в домашнем поединке с "Боруссией".

Весла можно было сушить уже на 17-й минуте, когда был открыт счет с пенальти. Четыре минуты спустя нас откровенно простил Эмболо. В сумме это был уже четвертый убойный момент у хозяев поля. Поэтому я ушам своим не поверил, услышав через несколько минут от комментатора: "В целом игра равная, без особенных моментов у ворот обеих команд" (!)

Зато в оставшееся до перерыва время "Боруссия" реализовала два своих шанса из трех. А что "Шахтер"? Вернее, где был "Шахтер" до 89-й минуты, после чего таки-имел два своих момента? "Сохранивший лицо" комментатор уточнил, что они это делают, "зная о том, что "Боруссия" теряет концентрацию на последних минутах". При 0:4 – гениально!

Если до перерыва хозяева поля на фоне соперника выглядели настоящими бэтменами, промчавшись перед ним, как поезд мимо нищего, то после – этот поезд уже тихо ехал на Бердичев. Что не помешало им забить еще раз, со штрафного. И этот последний гол смотрелся воистину издевательски: фактически он случился без удара по воротам.

Как и "Динамо", "Шахтер" реально "наиграл" (если можно так выразиться) на какие-нибудь 0:2. Но эта неделя была к нам беспощадна. На сей раз, у "Боруссии" выделялись Эмболо, Штиндль и Нойхаус (в Киеве у нее были другие герои). О первом было известно, что он незабивной. А тут – получите "бисиклету"!

Знаете, как-то неловко сейчас рассуждать о шансах "Шахтера" на что-либо в этой группе. Если предполагаемый конкурент "Динамо" - "Ференцварош" - едет третьим классом, согласно купленным билетам, то здесь казалось, что наш соперник №1 – именно "Боруссия". Нынче она, по нашим трупам, взгромоздилась на первое место. И вечер становится томным.

Сначала нам принимать "Реал". Который еще не обеспечил себе плей-офф, и вряд ли забыл о домашнем унижении. А затем ехать к "Интеру" - команде, мнившейся фаворитом, а сегодня замыкающей группу (!!!). От которой мы, положа руку на сердце, едва "отскочили" дома.

Видите шансы? И я не вижу. А они есть – так учат нас классики украинского футбола. Хотя еще пара-тройка подобных результатов, и это последнее словосочетание будет восприниматься в Европе с улыбкой. Боюсь, что наш номер – шестнадцать, и наша участь – следить за клиентом.

Хотя, чем коронавирус не шутит, когда соперник спит. Мы такое уже видели – в Мадриде. Однако вчера на поле спал как раз "Шахтер", и остается лишь надеяться, что это было не начало глубокой и долгой зимней спячки.