Трубин: Поражения от Боруссии стали тяжелым ударом, но у Шахтера психология победителя

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Реалом" (2:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

"Сегодняшняя победа принесла больше радости, чем в 1-м туре ЛЧ, потому что сегодня мы сыграли на 0, а это очень важно для вратаря, защитников и команды в целом. Матч получился тяжелым не только для меня, а для всей команды. Мы верили в победу и друг в друга. Знали, что у нас все может получиться, если будем выкладываться на 100%.

Поражения от "Боруссии" стали для всех тяжелым ударом, но у "Шахтера" психология победителя, поэтому мы смогли собраться в нужный момент и выиграть. Реабилитировались в глазах болельщиков, эта победа для них.

Чем больше я играю, чем больше у меня опыта, тем спокойнее я отношусь к таким матчам. Если даже сравнить два матча с "Реалом", то психологически я вырос. В первом матче, когда мы выигрывали, я хотел, чтобы побыстрее все закончилось, а сегодня я спокойно играл и наслаждался игрой.

Победу почувствовали только после финального свистка, ведь такие команды наказывают, когда ты расслабился. 2:1 и уже психологически было бы тяжело. Нужно играть до конца.

Мы все одна футбольная семья, поэтому нет проблем из-за смены защитников. Витао показал, что он готов играть и конкурировать со всеми", – сказал Трубин.