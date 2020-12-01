Дентиньо: Я был готов выйти, забить и помочь команде

Вингер "Шахтера" Дентиньо в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Реалом" (2:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

"Слава богу, что у меня есть счастье и удача играть против "Реала". Это все плоды моей работы. Я прошел через очень большие сложности, не играл, но моя семья меня очень поддерживала. Я столько работал и отдавался, чтобы у меня была эта возможность. Бог всегда был со мной, на моей стороне. Я очень-очень счастлив, что забил гол, и рад победе.

Мы расстроены из-за травмы Мораеса. Играя против "Реала", даже мотивация не нужна. В такой игре ты должен быть на 100% включен. И тот, кто играет, и тот, кто сидит на скамейке запасных. Я был готов в тот момент, когда понадобился. Был готов выйти, забить и помочь команде.

Наша команда провела отличный матч, нам очень нужна была эта победа. И для наших болельщиков, особенно после двух плохих матчей в ЛЧ. Мы сегодня всем показали силу "Шахтера". Наша команда отдавалась на поле с самой первой минуты, мы отлично опекали соперника и показывали свою игру. После забитого гола "Реал" больше открылся, что позволило проводить нам больше контратак. Мы старались забить еще, что и сделал Соломон.

Матч "Интера" с "Боруссией будем смотреть, это будет очень сложный матч. Будем болеть за результат, который пойдет нам на пользу", – сказал Дентиньо.